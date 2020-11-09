خبير: السمنة تسبب السرطان وأمراض القلب

كشف الدكتور أيمن بدراوي، خبير علاج السمنة والأستاذ بكلية الطب جامعة القاهرة، عن الأمراض التي تسببها السمنة للإنسان، لافتًا إلى أنه يتسبب في الأمراض النفسية والاكتئاب، وجزء من مرضاه يحتاجون لطبيب نفسى، فى حين أن بعض أدوية الاكتئاب بها كورتيزون وتسبب زيادة فى الوزن.وأضاف بدراوي، أن السمنة تسبب أمراض القلب والأوعية الدموية والشرايين، الضغط، السكر، كما تسبب أمراض المفاصل خصوصًا مفصل الركبة ثم الفخذ ويسبب أيضا تآكل الغضاريف.وأشار إلى أن السمنة تسبب للسيدات تكيسات المبايض فى عمر صغير وتسبب اضطرابا في الدورة الشهرية، ما يسبب تأخر وصعوبة فى الحمل وزيادة نسب الإجهاض.وأكد بدراوي أن السمنة تسبب السرطان حيث وجدوا أن نسبة أنواع معينة من السرطان خصوصًا سرطان الثدى والقولون والرحم والمرىء تزداد لدى أصحاب السمنة.وأشار إلى أن المقياس الصحيح للسمنة يمكن قياسه من خلال قسم الوزن الحالى على مربع الطول بالمتر، بحيث لا يجب أن يقل عن 18 أو 19 حتى 24 أو 25، ويتم تصنيف الشخص بأن لديه سمنة متوسطة من 25 لـ 30، في حين يتم تصنيفه كسمنة مرضية إذا كانت النسبة من 30 لـ 35.جاء ذلك خلال المائدة المستديرة التي عقدتها شركة "نوفونورديسك إيجيبت" حول مرض السمنة وأسباب تفاقم المشكلة وأحدث طرق العلاج، بالتوازي مع خطة الدولة وحملة "100 مليون صحة".