رئيس مركز ملوي يتفقد استعدادات المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين

تفقد اللواء أركان حرب أحمد السايس رئيس مركز ومدينة ملوي بجنوب محافظة المنيا، اليوم، المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين استعدادًا لاستقبال الدفعة الأولى من المستحقين لدفع رسوم جدية التصالح.وبعيدًا عن الزخم المزايدات الانتخابية أطلقت مؤسسة "حياة كريمة" مبادرة التصالح حياة، وذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بشأن دعم الفئات الأكثر احتياجا وتعزيز برامج الحماية الاجتماعية لتخفيف العبء عن كاهل الفئات الأكثر احتياجا.وأكد "السايس" أن المعايير للاختيار أن يكون طالب التصالح من محدودي الدخل أو الفئات الأكثر احتياجا أو الأولى بالرعاية والدعم، مع ضرورة استيفاء كافة المستندات القانونية بما في ذلك شهادة من اللجنة بطلب التصالح، بجانب استيفاء بحث الحالة الاجتماعية والميدانية للفئات المستهدفة للتأكد من استحقاقها للدعم، كما يجب أن يكون طالب التصالح متعثرا في دفع رسوم طلب التصالح أو قسط المصالحة.