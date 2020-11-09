«بورسعيد» تناقش مع «إينى» الإيطالية إنشاء جامعة ومدرسة

استقبل اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الإثنين، وفد شركة "إيني" الإيطالية للبترول، لمناقشة تعزيز التعاون في عدد من المجالات، أهمها دعم خطة التعليم الفني بالمحافظة من خلال إقامة جامعة على أعلى مستوى وتطوير ورفع كفاءة عدد من المدارس.واستعرض المحافظ مع وفد "إيني" مقترح إنشاء جامعة تضم تخصصات الطاقة واللوجيستيات والحاسب الآلي وتؤهل للحصول على بكالوريوس فني في التخصصات المذكورة، طبقًا لأحدث النظم التعليمية، في إطار خطة الدولة لتطوير التعليم العالى والتعليم الفني بما يؤهل الشباب لسوق العمل على درجة كبيرة من الكفاءة.ومن جهته، أشاد اللواء عادل الغضبان، بجهود المساهمة المجتمعية لشركة إيني الإيطالية ببورسعيد في عدد من المجالات، مؤكدًا أن الشركة ساهمت بالتعاون مع المحافظة في إنشاء مراكز الشباب ووحدات صحية وحاليا يتم بحث تعزيز التعاون مع الشركة في مجال التعليم، للارتقاء بمنظومة التعليم بالمحافظة، مؤكدًا تقديم كل الدعم للشركة بما يساهم في تحقيق مختلف المشروعات التي تتماشى مع خطة التنمية بالمحافظة.