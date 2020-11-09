رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 09 نوفمبر 2020 الموافق 23 ربيع الأول 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

محافظ بورسعيد يستعرض مقترح إنشاء جامعة ومدرسة بالتعاون مع شركة اينى الإيطالية

«بورسعيد» تناقش مع «إينى» الإيطالية إنشاء جامعة ومدرسة

الإثنين 09/نوفمبر/2020 - 08:12 م
الغضبان مع وفد شركة
الغضبان مع وفد شركة إيني
بورسعيد:شيماء رشاد
طباعة
استقبل اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الإثنين، وفد شركة "إيني" الإيطالية للبترول، لمناقشة تعزيز التعاون في عدد من المجالات، أهمها دعم خطة التعليم الفني بالمحافظة من خلال إقامة جامعة على أعلى مستوى وتطوير ورفع كفاءة عدد من المدارس.

واستعرض المحافظ مع وفد "إيني" مقترح إنشاء جامعة تضم تخصصات الطاقة واللوجيستيات والحاسب الآلي وتؤهل للحصول على بكالوريوس فني في التخصصات المذكورة، طبقًا لأحدث النظم التعليمية، في إطار خطة الدولة لتطوير التعليم العالى والتعليم الفني بما يؤهل الشباب لسوق العمل على درجة كبيرة من الكفاءة.

ومن جهته، أشاد اللواء عادل الغضبان، بجهود المساهمة المجتمعية لشركة إيني الإيطالية ببورسعيد في عدد من المجالات، مؤكدًا أن الشركة ساهمت بالتعاون مع المحافظة في إنشاء مراكز الشباب ووحدات صحية وحاليا يتم بحث تعزيز التعاون مع الشركة في مجال التعليم، للارتقاء بمنظومة التعليم بالمحافظة، مؤكدًا تقديم كل الدعم للشركة بما يساهم في تحقيق مختلف المشروعات التي تتماشى مع خطة التنمية بالمحافظة.

موضوعات متعلقة

مرشح يحسم مقعدًا واكتساح القائمة الوطنية بالدائرة الثانية في كفر الشيخ

«افتتح كشك سجائر».. حكاية الفتوة الذى أنهت حياته راقصة فى شارع عماد الدين

أخبار نتيجة معادلة كلية تجارة جامعة القاهرة 2020.. رابط وخطوات الاستعلام

أمن الجيزة يشن حملة لإزالة الإشغالات بالمنطقة الأثرية بالهرم

الصور

image description

«دمياط» تبحث تذليل عقبات الاستثمار

image description

تعيين 3 أساتذة و7 مساعدين بعدد من كليات جامعة أسيوط

image description

محافظ الدقهلية يدشن حملة للقضاء على الطفيليات المعوية بين التلاميذ

image description

حملة مكبرة لتجميل ورفع كفاءة الكباري العلوية بأسيوط

image description

محافظ أسيوط يعتمد المخطط الاستراتيجي لمدينة أبوتيج

الأكثر قراءة

منهم خط الصعيد.. إعدام 10 مجرمين وتسليمهم لذويهم بالمنيا

انفراد| حسن صقر يشكل «مجلس الزمالك».. وحسن شحاتة في مقعد العضوية

مصرع شاب سقط من قطار «طنطا المنصورة»

الداخلية تضبط قضايا اختلاس واستغلال نفوذ بـ4.3 مليار جنيه

إنفوجراف

image description

«مارسا».. تفاصيل مرض فايق العزب (انفوجراف)

image description

إنفوجراف.. نجوم «كورونا» ما بعد «الجونة»

image description

إنفوجراف.. شروط التقديم لمسابقة ملكة جمال الأناقة

image description

شروط ترخيص شركات تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة (انفواجراف)

نجم الساعة

أحمد زاهر: لن أقدم «فتحى البرنس» فى عمل مستقل.. و«مبحبش أقلد حتى نفسى»

منوعات

عبداللطيف الدوماني ضيف برنامج «BE oNTlME» علي قناة oN

أخبار نتيجة معادلة كلية تجارة جامعة القاهرة 2020.. رابط وخطوات الاستعلام

كورونا يزيد من سوء حالة طنين الأذن

ماذا يوفر موقع وزارة القوى العاملة 2020 لجميع العمالة غير المنتظمة والوظائف؟

أيام زمان

«مقابل 18 ألف دولار».. حكاية عرض سينمائي على الملك فاروق للخروج من أزمة مالية

«حافية القدمين والتقليد ملوش رجلين».. أسرار من حياة الراقصة سامية جمال

حكاية الحرب بين الألمان والإنجليز على كوكب الشرق وموسيقار الأجيال

«60 سيجارة يوميًا».. حكاية صالح سليم مع التدخين

مقالات الرأي
القس. رفعت فكرى
بناء الإنسان وبناء العالم
لواء.حمدى البطران
السلطة والفوضى
لواء. محسن الفحام
جيل جديد للعطاء
ماجد حبته
قلق سودانى مشروع
المزيد

الثقافة

الموت يغيّب مصطفى صفوان صاحب ترجمة تفسير الأحلام

بدء قبول الدفعة الثانية من مبادرة صنايعية مصر

احياء الذكرى الـ143 لميلاد الشاعر والفيلسوف محمد إقبال فى باكستان

صدور «الحياة ساكسفون في فم الموت» لـ بوب كوفمان عن المتوسط