ترسانة.. ضبط 136 متهمًا بـ163 سلاحًا ناريًا خلال 24 ساعة

شنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية عدة حملات مكبرة، بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية، لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية، تنفيذًا لتوجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية.وأسفرت الجهود خلال 24 ساعة بإشراف اللواء علاء الدين سليم مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن العام، عن ضبط 163 قطعة سلاح نارى، بحوزة 136 متهمًا، وشملت المضبوطات 16 بندقية آلية، 26 بندقية خرطوش، 13 طبنجة، 105 فرد محلي، 406 طلقة مختلفة الأعيرة، 20 خزينة متنوعة، 198 قطعة سلاح أبيض.ونفذت الإدارة العامة لمباحث تنفيذ الأحكام، 57430 حكمًا قضائيًا متنوعًا، بإجمالى 5103 محكومين عليهم، تنوعت الأحكام ما بين 278 حكمًا جنائيًا، 16505 حكم حبس جزئى، 3190 حكم حبس مستأنف، 28440 حكم غرامة، 9017 حكم مخالفة.كما تم ضبط 2 تشكيل عصابى ضما 4 متهمين، ارتكبوا 13 حادثًا متنوعًا، 205 قضايا مخدرات بحوزة 220 متهمًا، 13٫480 كيلو جرام بانجو، 17٫233 كيلو جرام حشيش، 3٫724 كيلو جرام هيروين، 1٫282 كيلو جرام استروكس، 1٫100كيلو جرام استروكس، 125 جرام فودو، 165 جرام بودرة، 40 جرام فودو، 25 جرام آيس، 5676 قرص مخدر، من كما تم ضبط 40 متهمًا، 22متهمًا لممارستهم أعمال البلطجة.