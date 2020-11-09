التحفظ على 1107 عبوات مستحضرات تجميل مجهولة المصدر بالقاهرة

أمرت النيابة العامة، بالتحفظ على 1107 عبوة مستحضرات تجميل ومستلزمات طبية 75 كمامة مجهولة المصدر– 11 كيلو "كحول – جلسرين – فازلين مجهولة المصدر، تم ضبطها بحوزة صاحب مخزن فى القاهرة، لفحصها وإعداد تقرير عنها والتأكد من صحتها على المواطنين تمهيداً لإعدامها.





وكانت النيابة قررت حبس المتهم، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بحيازة مستحضرات تجميل ومستلزمات طبية مجهولة المصدر.وطالبت النيابة رجال المباحث بسرعة التحريات حول المتهم للوقوف على نشاطه لاستكمال التحقيقات، ووجهت له تهمة الغش والتدليس على جمهور المستهلكين بهدف تحقيق أرباح غير مشروعة بالمخالفة لأحكام القانون.