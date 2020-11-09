مرشح يحسم مقعدًا واكتساح القائمة الوطنية بالدائرة الثانية في كفر الشيخ

أعلنت اللجنة العامة في كفر الشيخ، الدائرة الثانية الحصر العددي للأصوات في الانتخابات البرلمانية 2020، والتي جاءت في القوائم بالنسبة للناخبين المقيدين 409548، ومن أدلوا بأصواتهم 160633، والأصوات الباطلة 28989، فيما جاءت الصحيحة في جميع اللجان 131644، فيما حصلت القائمة الوطنية 83683، المستقلين 47961 صوتا.وفي النظام الفردي فقد فاز المرشح علي أبوأحمد من الجولة الأولى على 35343 صوتا، وحصل المرشح توفيق أبوأحمد على 18189 صوتا، وحصل المرشح سيد أحمد محمد سيد أحمد على 13 ألف صوت، ومحمد عبد الجليل بسطويسي 22526، ومحمد مفتاح 24163، ومحمد فيصل محمد حسين عبيدي 21822 صوتا.وحصل محمد عبدالحميد هاشم على 26186 صوتا، وماهر علي المصري 23398 صوتا.