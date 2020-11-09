الموت يغيّب مصطفى صفوان صاحب ترجمة تفسير الأحلام

رحل عن عالمنا، أمس الأحد، العلامة مصطفى صفوان إحدى العلامات المؤسّسة لمدرسة التحليل النفسي في مصر عن عمر 99 عامًا.وتخرج صفوان في جامعة فاروق الأول (جامعة الإسكندرية) في الدفعة الأولى منها 1934، سافر إلى باريس أواخر الأربعينيات لاستكمال الدراسات العليا، تتلمذ ومن ثم صديق جاك لاكان أحد ابرز اساتذة التحليل النفسي في العالم.سيرة طويلة مع التحليل النفسي والإبداعي مارسها صفوان إلى جوار ذلك الترجمة فقد كانت من أهم وإبرز الترجمات التى وصلت إلينا هى ترجمته مقال العبودية المختارة ليوسي إلى جوار ترجمة مسرحية عطيل لشكبير.وقضى صفوان أغلب عمره في باريس، حتى أصبح أحد أبرز المهاجرين الكبار من مبدعي مصر البير قصير إيهاب ومصطفى صفوان وصفه الكاتب الصحفي شريف صالح بأنه يحتل زعامة التيار اللاكاني.