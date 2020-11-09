رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 09 نوفمبر 2020 الموافق 23 ربيع الأول 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

بدء قبول الدفعة الثانية من مبادرة صنايعية مصر

الإثنين 09/نوفمبر/2020 - 08:14 م
إيناس عبد الدايم
إيناس عبد الدايم
جمال عاشور
طباعة
أعلنت الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة، عن بدء قبول الدارسين بالدفعة الثانية من مبادرة صنايعية مصر التي ينظمها قطاع صندوق التنمية الثقافية برئاسة الدكتور فتحي عبدالوهاب، ويتم التقديم للالتحاق بها خلال الفترة من 10 إلى 30 نوفمبر الجاري.

وذلك تفعيلًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، باستمرار تنفيذ محاور التنمية المستدامة في مجالات صون الهوية التراثية.

قالت "عبدالدايم" إن البدء في تنفيذ تدريب الدفعة الثانية من مبادرة صنايعية مصر التي انطلقت أول يوليو 2019، يُجسد اعتزام وزارة الثقافة مواصلة جهودها لتكرار نجاح الدفعة الأولى من المبادرة، والتي تهدف إلى إعادة إحياء الحرف التقليدية والتراثية والحفاظ على مكانتها سعيًا لصون مفردات الشخصية المصرية.

وأوضحت أن المبادرة صنايعية مصر إنما تُعد إحدى الضمانات الفاعلة لديمومة الاهتمام والتعريف بالصناعات التقليدية التراثية والترويج لما تمتلكه حضارتنا من عناصر متفردة، كما نهدف بموجبها إلى خلق بيئة مواتية ومحفزة للإبداع والابتكار بما يحقق حماية هويتنا التراثية على صعيديها المادي والمعنوي، إلى جانب تحقيق أحد المحاور الهامة للتنمية المستدامة، فضلًا عن قدرة هذا المجال في جذب واستقطاب المزيد من الحرفيين التقليديين، وإتاحة موارد اقتصادية لهم، وفتح مجالات عمل جديدة تشكل مصدرًا للدخل القومي، بالإضافة إلى إضفاء المزيد من التطوير والاستفادة البناءة من الصناعات الثقافية التي يمتلكها الوطن، وتابعت أن استقبال دفعة ثانية من الدارسين بالمبادرة يتزامن مع استكمال تنفيذ فعاليات البرامج التدريبية لأعضاء الدفعة الأولى.

يشار إلى أن مبادرة صنايعية مصر تقبل الدارسين من سن 18 حتى 45 عامًا للتدريب علي حرف الخزف، الخيامية، أشغال نحاس (نقش- أركيت)، الحلي، التطعيم بالصدف- قشرة الخشب، والخيامية، وذلك من خلال ملء الاستمارة الخاصة بالمبادرة بمركز الحرف بالفسطاط، أو على موقع صندوق التنمية الثقافية عبر الرابط التالي: https:www.cdf.gov.egsitesdefaultfilespdffoustat2020.pdf
او تقديمها باليد بالمركز الكائن بـ"1 شارع الإمام خلف جامع عمرو بن العاص بالفسطاط- مصر القديمة"، وسيتم إجراء مقابلات شخصية لاختيار من تنطبق عليه الشروط المعلنة بالموقع، ومن خلال لجنة تضم كبار الأساتذة والفنانين.

يُذكر أن وزيرة الثقافة قد شهدت احتفالية تخريج الدفعة الأولى من المبادرة خلال شهر أكتوبر الماضي، وقامت خلالها بمنح شهادات مشاركة لـ43 فنانًا وحرفيًا من المتدربين في مجالات: الخزف– النحاس– التطعيم بالصدف– الخيامية- قشرة الخشب وفنون الحلى، والذين تم تدريبهم وفقًا لأحدث النظم الدراسية، وأشرف عليهم نخبة متميزة من الأساتذة والمتخصصين بكليات الفنون المختلفة، بالإضافة إلى الحرفيين ذوي الكفاءة العالية العاملين بمركز الحرف بالفسطاط.

موضوعات متعلقة

القبض على نصاب يبيع فيلل وأراضي بمنيا القمح

«دفاع ارتجالى وحديث بالعربية».. كواليس لقاء شيخ الأزهر ووزير خارجية فرنسا

بعد إصابة فايق عزب به.. ما هو مرض المارسا القاتل؟

الداخلية تضبط قضايا اختلاس واستغلال نفوذ بـ4.3 مليار جنيه

الصور

image description

«دمياط» تبحث تذليل عقبات الاستثمار

image description

تعيين 3 أساتذة و7 مساعدين بعدد من كليات جامعة أسيوط

image description

محافظ الدقهلية يدشن حملة للقضاء على الطفيليات المعوية بين التلاميذ

image description

حملة مكبرة لتجميل ورفع كفاءة الكباري العلوية بأسيوط

image description

محافظ أسيوط يعتمد المخطط الاستراتيجي لمدينة أبوتيج

الأكثر قراءة

منهم خط الصعيد.. إعدام 10 مجرمين وتسليمهم لذويهم بالمنيا

انفراد| حسن صقر يشكل «مجلس الزمالك».. وحسن شحاتة في مقعد العضوية

مصرع شاب سقط من قطار «طنطا المنصورة»

الداخلية تضبط قضايا اختلاس واستغلال نفوذ بـ4.3 مليار جنيه

إنفوجراف

image description

«مارسا».. تفاصيل مرض فايق العزب (انفوجراف)

image description

إنفوجراف.. نجوم «كورونا» ما بعد «الجونة»

image description

إنفوجراف.. شروط التقديم لمسابقة ملكة جمال الأناقة

image description

شروط ترخيص شركات تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة (انفواجراف)

نجم الساعة

أحمد زاهر: لن أقدم «فتحى البرنس» فى عمل مستقل.. و«مبحبش أقلد حتى نفسى»

منوعات

عبداللطيف الدوماني ضيف برنامج «BE oNTlME» علي قناة oN

أخبار نتيجة معادلة كلية تجارة جامعة القاهرة 2020.. رابط وخطوات الاستعلام

كورونا يزيد من سوء حالة طنين الأذن

ماذا يوفر موقع وزارة القوى العاملة 2020 لجميع العمالة غير المنتظمة والوظائف؟

أيام زمان

«مقابل 18 ألف دولار».. حكاية عرض سينمائي على الملك فاروق للخروج من أزمة مالية

«حافية القدمين والتقليد ملوش رجلين».. أسرار من حياة الراقصة سامية جمال

حكاية الحرب بين الألمان والإنجليز على كوكب الشرق وموسيقار الأجيال

«60 سيجارة يوميًا».. حكاية صالح سليم مع التدخين

مقالات الرأي
القس. رفعت فكرى
بناء الإنسان وبناء العالم
لواء.حمدى البطران
السلطة والفوضى
لواء. محسن الفحام
جيل جديد للعطاء
ماجد حبته
قلق سودانى مشروع
المزيد

الثقافة

الموت يغيّب مصطفى صفوان صاحب ترجمة تفسير الأحلام

بدء قبول الدفعة الثانية من مبادرة صنايعية مصر

احياء الذكرى الـ143 لميلاد الشاعر والفيلسوف محمد إقبال فى باكستان

صدور «الحياة ساكسفون في فم الموت» لـ بوب كوفمان عن المتوسط