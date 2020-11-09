عبداللطيف الدوماني ضيف برنامج «BE oNTlME» علي قناة oN

يحل عبداللطيف الدوماني، نجم الزمالك الأسبق وغزل المحلة ، ضيفاً صباح اليوم على برنامج «BE ON TlME»، الذي يذاع عبر قناة ONويتحدث الدوماني عن مشوار الزمالك في دوري أبطال أفريقيا وخاصة بعدما فاز في مباراتي نصف النهائي على الرجاء المغربي ذهابا وعودة وصعوده لملاقاة النادي الاهلي في نهائي بطولة إفريقيا.كما يتطرق الدوماني للحديث عن لقاء النهائي وأنسب طريقة يمكن للزمالك أن يخوض بها اللقاء وأيضا يتطرق لطريقة لعب النادي الأهلي وظروف الفريقين.كما يتحدث أحد أبرز الهدافين في تاريخ الزمالك عن مسيرة الأبيض الناجحة خلال السنوات الماضية ونجاحه في حصد بطولتين خلال أسبوع واحد وهما السوبر الافريقي والمصري على حساب الترجي والأهلي.برنامج "ON TlME" تقديم الإعلامي كريم رمزي ، ويذاع على قناة " ON” في الثانية عشرة ظهرًا وحتى الواحدة ، من السبت للخميس في كل أسبوع .