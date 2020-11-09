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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
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عالم

لبنان يتحضر للإغلاق التام لمواجهة كورونا

الإثنين 09/نوفمبر/2020 - 08:41 م
كورونا لبنان
كورونا لبنان
وكالات
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أفادت صحيفة "الجمهورية"، بأنه من المنتظر أن يعلن المجلس الأعلى للدفاع في لبنان، عن الإقفال العام لمدة 15 يوما، بسبب ارتفاع حدة تفشي فيروس كورونا، بعدما قارب عدد الإصابات على المئة ألف.

ولفتت الصحيفة اللبنانية إلى أن المجلس سيعقد اجتماعا استثنائيا، الثلاثاء، وسيعلن إقفالا تاما في البلاد لمدة 15 يوما كمرحلة أولية، كما ستتخذ إجراءات أمنية صارمة منعا لتجول أي كان سوى العناصر الأمنية والطواقم الطبية والمؤسسات الغذائية، وستكون هناك عقوبات ومحاضر ضبط في حق المخالفين.

من جهته، لفت وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال في لبنان، حمد حسن، إلى أن "الإقفال الجزئي لم يعط النتيجة اللازمة"، معتبرا أن "الإقفال التام سيشكل فرصة للقطاع الصحي للملمة القوى ورفع الجهوزية".

وقال وزير الصحة، إن "اتصالاته مع مصرف لبنان المركزي أفضت إلى الاتفاق على صرف ‏مبالغ معينة من الأموال للمستشفيات الخاصة في البلاد، بهدف استحداث أقسام لمواجهة فيروس كورونا".

في المقابل، شدد رئيس الاتحاد العمالي العام في لبنان بشارة الأسمر، على أن "الإقفال التام سيؤدي إلى نتائج كارثية على العمال والحركة الاقتصادية"، داعيا إلى "التشاور مع الهيئات الاقتصادية والاتحاد العمالي بهذا الشأن".

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