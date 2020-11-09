وزير الأوقاف: مصر قبلة الوسطية في عهد الرئيس السيسي

قال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، اليوم، إن مصر قبلة الوسطية والتسامح تدينًا وحضارة، وستظل بإذن الله تعالى فلم تعرف عبر تاريخها الطويل التشدد ولا الغلو في الدين.وأكد وزير الأوقاف في تصريحات صحفية، أن الجماعات التي حاولت أن تجرف المجتمع المصري في طريقها نحو التشدد والغلو، لفظها الشعب المصري بحضارته المتسامحة التي تضرب لأكثر من 7 آلاف عام في أعماق تاريخ عظيم ومشرف.وأضاف "جمعة": "لا نستغرب عندما يأتي وزير خارجية فرنسا وغيره من كبار المسئولين ليعلنوا من مصر احترامهم للإسلام، لأنهم يقدرون لمصر دورها الوسطي، هذا الدور الذي تعزز كثيرًا وبرز كثيرًا في ظل قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية".وتابع: "لنا أن نفخر بهذه الوسطية، وعلينا أن نحافظ عليها، وأن نواجه بحسم أي محاولات لجماعات أهل الشر جَرَّ المجتمع وبخاصة الشباب منه إلى أيديولوجيتها المتشددة حفاظًا على ديننا وحضارتنا وسلام المجتمع والمنطقة والعالم".