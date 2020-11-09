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حوادث

حملات أمنية مكثفة لضبط تجار المخدرات والأشقياء بمختلف المحافظات

الإثنين 09/نوفمبر/2020 - 12:53 م
حملات أمنية
حملات أمنية
مريم جبل _ عمرو المزيدي
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على مدار 24 ساعة كاملة، من الحملات المكثفة، التي شنتها الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، والتي استهدفت ملاحقة وضبط تجار المخدرات بمختلف أنواعها، على مستوى الجمهورية، حققت الحملات العديد من النتائج الإيجابية.

وأسفرت الجهود عن ضبط 60 طربة لمخدر الحشيش وزنت 6 كيلو جرام، 400 قرص مخدر، طبنجة صوت، مبلغ مالي، 3 هواتف محمولة، بحوزة 3 أشخاص، بمديرية أمن المنوفية، وضبط كمية من مخدر الحشيش وزنت 500 جرام، مبلغ مالى، هاتف محمول، بحوزة أحد الأشخاص، بمديرية أمن الإسكندرية. كما تم ضبط، كمية من مخدر الأستروكس وزنت 850 جرام، مبلغ مالى، هاتفى محمول، بحوزة شخصين «لأحدهما معلومات جنائية»، بمديرية أمن الإسماعيلية، وكمية من مخدر الهيروين وزنت 240 جرام، مبلغ مالي، 2 هاتف محمول، بحوزة شخصين «لأحدهما معلومات جنائية»، بمديرية أمن السويس.

وضبطت الحملات، كمية من مخدر الهيروين وزنت 50 جرام، مبلغ مالي، هاتف محمول، بحوزة شخصين «لهما معلومات جنائية»، بمديرية أمن البحيرة، وكمية من مخدر الهيروين وزنت 30 جرام، مبلغ مالي، هاتف محمول، بحوزة شخص «له معلومات جنائية»، فى استهداف منطقة السحر والجمال، بنطاق مديريتى أمن «الشرقية والإسماعيلية»

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