ضبط 4 آلاف كمامة مجهولة المصدر في الإسكندرية

قررت النيابة العامة في الإسكندرية، التحفظ على 3750 قطعة كمامة طبية بدون مستندات ومجهولة المصدر وغير مطابقة للمواصفات الصحية، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة وحجز المدير المسؤول على ذمة التحقيقات بتهمة الغش التجاري.تلقى اللواء سامي غنيم، مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من ضباط مباحث شرطة التموين والتجارة الداخلية، يفيد بورود معلومات سرية بقيام المدير المسئول عن المدير المسئول عن محل لتجارة المستلزمات الطبية بدون ترخيص، لحيازته كميات من الكمامات الطبية بدون مستندات ومجهولة المصدر وغير مطابقة للمواصفات الصحية.تم مداهمة المحل وألقى القبض على المدير المسؤول، وبتفتيشه عثر على 3750 قطعة كمامة طبية بدون مستندات مجهولة المصدر وغير مطابقة للمواصفات الصحية، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة التحقيقات.