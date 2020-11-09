«الآثار» تنظم محاضرة وجولة للمرشدين السياحيين بمتحف شرم الشيخ

نظم متحف شرم الشيخ بمحافظة جنوب سيناء، محاضرة وجولة إرشادية لمجموعة من المرشدين السياحين؛ لتعريفهم بالمتحف والقطع الأثرية المعروضة به.جاء ذلك في إطار حرص وزارة السياحة والآثار لتعريف المرشدين السياحيين بالمتحف والقطع الأثرية المعروضة به؛ لتمكينهم من شرح مقتنياته وسيناريو العرض الخاص به للسائحين بطريقة سهلة ومشوقة.من جهتها، قالت المشرف العام على متحف شرم الشيخ ميريام ادوارد، في تصريح اليوم، إنه تم خلال المحاضرة والجولة، التي شارك فيها الدكتور أسامة عبد الوارث والدكتور ميسرة عبد الله أعضاء اللجنة العليا لسيناريو العرض المتحفي، تسليط الضوء على فلسفة العرض المتحفي للقاعات والقطع الأثرية التي تعبر عن تنوع وثراء الحضارة المصرية العريقة عبر العصور التاريخية المختلفة، بالإضافة إلى الهدف والرسالة التي يحب أن يقدمها المتحف للزائرين.وأضافت أن المرشدين السياحيين عقب الشرح انبهروا بالمتحف، ووصفوه بالفريد، وقاموا بجولة حول المتحف؛ ليتعرفوا على المناطق الترفيهية به.من جانبه، أشار محمد حسنين مدير المتحف إلى أن متحف شرم الشيخ افتتحه رئيس الجمهورية يوم ٣١ أكتوبر الماضي، وتقرر فتحه طوال أيام الأسبوع لفترتين الأولى صباحية من الساعة 10 صباحا حتى الساعة 1 مساء، والفترة الثانية مسائية من الساعة 5 مساء وحتى 11 مساء.وأوضح أن تلك المواعيد ستقدم فرصة للسائحين للتمتع بشواطئ المدينة الخلابة وممارسة الرياضات المائية الممتعة صباحًا، وزيارة المتحف ليلًا؛ للتعرف على الحضارة المصرية العريقة.ويضم متحف شرم الشيخ ثلاث قاعات للعرض المتحفي، بالإضافة إلى منطقة ترفيهية تضم عددا من المطاعم والبازارات ومحال الحرف التراثية ومسرح مكشوف وساحات لإقامة الاحتفالات والفعاليات، وتم وضع مسار للزيارة خاص بذوي الاحتياجات الخاصة.ويتناول سيناريو العرض المتحفي لمتحف شرم الشيخ نشأة الحضارة المصرية وتطورهـا، كما يسلط الضوء على الإنسان المصري وسلوكه تجاه البيئة من حوله، وكيفية التعايـش مع كائناتها التي قدسها، حيث يعرض المتحف ٥٢٠٠ قطعة أثرية منتقاة.وتعبر القاعة الكبرى عن الإنسان والحياة البرية في مصر القديمة، عن طريق عرض عدد من اللوحات تمثل الأسرة المصرية في مراحل تاريخية مختلفة، كما تضم مجموعة من تماثيل (السفنكس) التي تمثل الهيئة الحيوانية مع الآدمية، وتمثال لرجل بجانب ابنته الصغيرة، بالإضافة إلى عدد من الحيوانات المقدسة في مصر القديمة مثل القطط والجعارين المختلفة الأشكال والأحجام، والتي تم اكتشافها عام ٢٠١٩ بمنطقة آثار سقارة.كما يضم المتحف الممر الحتحوري والذي سمي بهذا الاسم نظرا لوجود عدد كبير من القطع الخاصة بالإلهة حتحور، إلى جانب بعض التماثيل للملوك تحتمس الأول، وحتشبسوت ونختنابو، ورمسيس الثاني، ورمسيس الثالث، ويعرض به أيضا محاكاة لمقبرة أثرية كاملة بكافة تفاصيلها وما تحتوي عليه من أثاث جنائزي.ومن أهم القطع الأثرية بالمتحف قطعة نادرة من الموزاييك من الإسكندرية ترجع إلى القرن الرابع قبل الميلاد، وتمثال للإله (ايروس) وهو يصطاد الغزلان، والتي تعرض بمدخل المتحف، وتمثال آخر نادر للإله (بس) من الطين غير مكتمل الحرق يتم عرضه داخل القاعة الكبرى، بالإضافة إلى القطع التي تم اكتشافها حديثًا ببعض المواقع الأثرية؛ لعرضها لأول مرة بما يعمل على إثراء منظومة العرض المتحفي بالمتحف.كما يعرض المتحف بشكل استثنائي ١٠ قطع أثرية من كنوز الملك توت عنخ آمون، وذلك قبل عرضها بالمتحف المصري الكبير، وقد تم اختيار تمثال (الكا) القرين للملك توت عنخ آمون المغطى بالراتنج الأسود، والذي يرتدى النمس على رأسه ليكون القطعة الرئيسية بالمعرض، مما يعد بمثابة عنصر جذب أمام زوار المدينة لمشاهدة جزء من كنوز الملك الشاب لأول مرة.