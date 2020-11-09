رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
بحث
الرئيسية
الرئيسية
عاجل
مصر
حوادث
عالم
رياضة
اقتصاد
فن
محافظات
تقارير ومتابعات
إنفوجراف
ملفات خاصة
سياسي
لايف ستايل
أوتو
محطة تل أبيب
منوعات
ابواب الخير
هاشتاج
توك شو
فيديو
أيام زمان
تحقيقات
الكرازة
الثقافة
الأبراج اليوم
القبلة
تكنولوجيا
الإثنين 09 نوفمبر 2020 الموافق 23 ربيع الأول 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
Toggle navigation
عاجل
مصر
حوادث
عالم
رياضة
اقتصاد
فن
محافظات
المزيد
تقارير ومتابعات
إنفوجراف
ملفات خاصة
سياسي
لايف ستايل
أوتو
محطة تل أبيب
منوعات
ابواب الخير
هاشتاج
توك شو
فيديو
أيام زمان
تحقيقات
الكرازة
الثقافة
الأبراج اليوم
القبلة
تكنولوجيا
العدد الورقي
الرئيسية
عاجل
مصر
حوادث
عالم
رياضة
اقتصاد
فن
محافظات
تقارير ومتابعات
إنفوجراف
ملفات خاصة
سياسي
لايف ستايل
أوتو
محطة تل أبيب
منوعات
ابواب الخير
هاشتاج
توك شو
فيديو
أيام زمان
تحقيقات
الكرازة
الثقافة
الأبراج اليوم
القبلة
تكنولوجيا
مصر
السيسي يهنئ ملك كمبوديا بذكرى الاستقلال
الإثنين 09/نوفمبر/2020 - 12:47 م
السيسي
أ ش أ
طباعة
بعث الرئيس عبد الفتاح السيسي، برقية تهنئة إلى نورودوم سيهاموني ملك كمبوديا بمناسبة الاحتفال بذكرى يوم الاستقلال.
موضوعات متعلقة
أسعار الذهب فى مصر .. سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الإثنين 9-11-2020
موعد إعادة انتخابات مجلس النواب 2020
تفاصيل حالة الطقس اليوم في مصر الإثنين 9-11-2020
جهود أمنية لكشف ملابسات فيديو تحرش شاب بفتاة في مدخل عقار
الصور
محافظ الدقهلية يدشن حملة للقضاء على الطفيليات المعوية بين التلاميذ
حملة مكبرة لتجميل ورفع كفاءة الكباري العلوية بأسيوط
محافظ أسيوط يعتمد المخطط الاستراتيجي لمدينة أبوتيج
«ضرورة تعديل قيمة العمولة في البورصة».. رسالة دكتوراة بجامعة أسيوط
غلق لجان الاقتراع وبدء الفرز بدمياط
الأكثر قراءة
بعد إصابة فايق عزب به.. ما هو مرض المارسا القاتل؟
«افتتح كشك سجائر».. حكاية الفتوة الذى أنهت حياته راقصة فى شارع عماد الدين
«بلوك».. رضوى الشربيني تتصدر ترند أمريكا
تنبيه مهم من التعليم لطلاب الثانوية العامة بشأن «التابلت»
المزيد
إنفوجراف
إنفوجراف.. نجوم «كورونا» ما بعد «الجونة»
إنفوجراف.. شروط التقديم لمسابقة ملكة جمال الأناقة
شروط ترخيص شركات تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة (انفواجراف)
حروقة.. تفاصيل قضية «طفل المرور المدلل» (إنفوجراف)
نجم الساعة
أحمد زاهر: لن أقدم «فتحى البرنس» فى عمل مستقل.. و«مبحبش أقلد حتى نفسى»
منوعات
عبداللطيف الدوماني ضيف برنامج «BE oNTlME» علي قناة oN
ماذا يوفر موقع وزارة القوى العاملة 2020 لجميع العمالة غير المنتظمة والوظائف؟
أخطاء الأطباء والمرضى عند اختبار كورونا
أذربيجان تحتفل بيوم «علم الدولة»
المزيد
أيام زمان
«مقابل 18 ألف دولار».. حكاية عرض سينمائي على الملك فاروق للخروج من أزمة مالية
«حافية القدمين والتقليد ملوش رجلين».. أسرار من حياة الراقصة سامية جمال
حكاية الحرب بين الألمان والإنجليز على كوكب الشرق وموسيقار الأجيال
«60 سيجارة يوميًا».. حكاية صالح سليم مع التدخين
المزيد
مقالات الرأي
عمرو خالد
«الوهاب».. يعطى بلا مقابل ويمنح بلا عوض
د. منى حلمى
ما هذه المجتمعات التى تختصر شرف المرأة فى «غُرزة» تُرقع؟
ماجد حبته
الرئيس الأمريكى المحتمل
أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان
مئة فرحة بالشوباشي.. تحت قبة البرلمان!
المزيد
الثقافة
«الآثار» تنظم محاضرة وجولة للمرشدين السياحيين بمتحف شرم الشيخ
صالون إقليم وسط الصعيد الثقافي يناقش دور الصحافة الأدبية
التفاصيل الكاملة لـ«مهرجان الأراجوز المصري» في دورته الثانية
جاليري ضي يناقش كتاب «غرام المشايخ».. الخميس
المزيد