أحمد عامر: مناورة جديدة لتجار السكر لرفع الأسعار.. والحكومة ترد بالتعاقد على شراء 50 ألف طن









وأضافت أسواق أن أحد المتعاملين أكد على أنه من المرجح أن تؤثر نتائج الأنتخابات في الولايات المتحدة على الأسعار ولكن قد تظل الأسعارفي نطاقها، ومع استمرار الصمت من الهند بشأن الصادرات الهندية في دعم الأسعار يجب أن يظل النطاق ثابتًا، مشيرة إلى ان الهند تعد أكبر منتج للسكر ولم تجدد بعد دعم الصادرات للموسم الحالي 202021.





قال أحمد عامر خبير البورصات السلعية والمدير التنفيذى لشركة "أسواق للمعلومات المتخصصة فى رصد ومتابعة الأسعار والمعلومات السلعية بالبورصات السلعية العالمية والسوق المحلية، أن الأيام الماضية شهدت ارتفاعا في أسعار السكر بلغت قيمتها 600 جنيه للطن، ليتخطى سعر السكر الأبيض مستوى الـ 7 آلاف جنيه للطن.أرجع عامر تلك الزيادة إلى ما تم تداوله من معلومات حول اتجاه التجار نحو رفع الأسعار خلال الفترة المقبلة، مؤكدا أن رغبة التجار فى رفع الأسعار جاء نتيجة مبررات وضعوها وفقا لاستراتيجيتهم، المتمثلة فى تراجع المخزون خلال الفترة الحالية داخل السوق المصري بعد فترة الحصاد لمحصول بنجر السكر الى شهر فبراير المقبل، علاوة على بعض الارتفاعات التى شهدتها البورصات السلعية العالمية موخرا بسبب الانتخابات الأمريكية، الأمر الذي دفع وزارة التموين والممثلة في شركة السكر والصناعات التكاملية بطرح مناقصة عالمية لشراء 50 ألف طن من السكر الخام والتي كان اخر موعد لتلقي العروض بها في 31 أكتوبر الماضي.أشار عامر الى أن شركة الدلتا للسكر، أعلنت أيضا عن الانتهاء من زراعة الأراضي المتعاقد عليها مع المزارعين، والتى تشمل 120 ألف فدان بنجر سكر هذا العام، بنظام الزراعة التعاقدية مع الفلاحين،ومن المقرر البدء في حصاد العروة المبكرة وتوريدها لمصانع الشركة اعتبارا من شهر فبراير المقبل لبدء إنتاج السكر المحلى من البنجر.وتنتج مصر حوالي 2.48 مليون طن من السكر الأبيض خلال العام، وتستهلك حوالي 2.95 مليون طن سنويًا.على صعيد متصل، قالت شركة أسواق للمعلومات المالية والسلعية ان أسعار السكر في البورصات السلعية العالمية تتداول في نطاقها الطبيعي، وان هذه الارتفاعات مؤقتة بسبب الانتخابات الامريكية وستعاود النزول بسبب استمرار أزمة كورونا، حيث بلغ المتوسط الشهري للعقود الآجلة للسكر الخام في بورصة نيويورك نحو 14.85 سنت للرطل، بيمنا بلغ المتوسط الشهري للعقود الآجلة للسكر الأبيض في بورصة لندن نحو 397 دولارا للطن.