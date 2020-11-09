التحفظ على 16 ألف عبوة تجميل فاسدة في الإسكندرية

قررت النيابة العامة في الإسكندرية، التحفظ على 16685 عبوة مستحضرات تجميل غير صالحة للاستخدام لانتهاء تاريخ الصلاحية المدون عليها، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة وحجز المدير المسؤول على ذمة التحقيقات بتهمة الغش التجاري.تلقى اللواء سامي غنيم، مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من ضباط مباحث شرطة التموين والتجارة الداخلية، يفيد بورود معلومات سرية بقيام المدير المسئول عن مخزن لتجارة مستحضرات التجميل دون ترخيص، بحيازة كميات من مستحضرات التجميل غير صالحة للاستخدام لانتهاء تاريخ الصلاحية المدون عليها.تم مداهمة المخزن وألقي القبض على المدير المسؤول، وبتفتيشه عثر على 16685 عبوة مستحضرات تجميل غير صالحة للاستخدام لانتهاء تاريخ الصلاحية المدون عليها، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة التحقيقات.