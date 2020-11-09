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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
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عالم

أبو الغيط يهنئ الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن

الإثنين 09/نوفمبر/2020 - 12:37 م
أبو الغيط
أبو الغيط
عبير سليم
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وجه أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية اليوم الإثنين، التهنئة إلى جو بايدن الرئيس المنتخب للولايات المتحدة، متمنيًا له ولنائبته كامالا هاريس ولإدارته المقبلة كل التوفيق والنجاح وخاصة في ظل هذه الظروف المليئة بالتحديات.

وعبر أبو الغيط، في رسالة التهنئة التي وجهها لبايدن، عن تقديره للعلاقة المهمة ومتعددة الجوانب التي تربط بين الجامعة العربية والولايات المتحدة، وتطلعه للعمل مع الإدارة الأمريكية المقبلة في سبيل تعزيز المصالح المشتركة للجانبين في المنطقة ودفع أجندة السلام والاستقرار والرفاهية في منطقة الشرق الأوسط، حسب بيان صادر عن الأمانة العامة للجامعة.

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