«التضامن»: تحويل 578 ألف سيدة لعيادات «2 كفاية»

قال عمرو عثمان، مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي، المشرف على مشروع "2 كفاية" للحد من الزيادة السكانية، إن إجمالي عدد الزيارات على الفئات المستهدفة منذ بدأ المشروع العام الماضى وصلت إلى 4 ملايين و200 ألف زيارة بالتنسيق مع 8 آلاف مكلفة خدمة عامة.وأضاف عثمان، في تصريحات لـ"الدستور"، أن أكثر من 578 ألف سيدة تم تحويلهن على عيادات تنظيم الأسرة، سواء التابعة للمشروع أو عيادات تنظيم الأسرة بالمجان.وأشار إلى أنه تم بدأ التشغيل التجريبي لـ32 عيادة أهلية جديدة في الـ10 محافظات المستهدفة كمرحلة أولى هي "البحيرة، الجيزة، الفيوم، بني سويف، المنيا، أسيوط، سوهاج، قنا، الأقصر وأسوان"، وهي الأعلى خصوبة والأكثر إنجابا، ليرتفع بذلك عدد العيادات إلى 65عيادة تقدم خدماتها للسيدات المستهدفات لهذه المرحلة والبالغ عددهن أكثر مليون سيدة.وأوضح أن "2 كفاية"، أحد التدخلات الرئيسية التي تتخذها الوزارة من أجل تحقيق رؤيتها في تحقيق التنمية الاجتماعية الشاملة وتنفيذ برامج متكاملة للتنمية البشرية في المناطق الفقيرة وتضمينها مكونا سكانيا لتغيير القيم الإنجابية السائدة والمساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030، والارتقاء بالخصائص السكانية، لافتا إلى أن البرنامج يعمل على رفع وعي الأسر المستهدفة بمفهوم الأسرة الصغيرة.