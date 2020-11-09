رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 09 نوفمبر 2020 الموافق 23 ربيع الأول 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«التضامن»: تحويل 578 ألف سيدة لعيادات «2 كفاية»

الإثنين 09/نوفمبر/2020 - 12:32 م
عمرو عثمان
عمرو عثمان
ولاء جمال
طباعة
قال عمرو عثمان، مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي، المشرف على مشروع "2 كفاية" للحد من الزيادة السكانية، إن إجمالي عدد الزيارات على الفئات المستهدفة منذ بدأ المشروع العام الماضى وصلت إلى 4 ملايين و200 ألف زيارة بالتنسيق مع 8 آلاف مكلفة خدمة عامة.

وأضاف عثمان، في تصريحات لـ"الدستور"، أن أكثر من 578 ألف سيدة تم تحويلهن على عيادات تنظيم الأسرة، سواء التابعة للمشروع أو عيادات تنظيم الأسرة بالمجان.

وأشار إلى أنه تم بدأ التشغيل التجريبي لـ32 عيادة أهلية جديدة في الـ10 محافظات المستهدفة كمرحلة أولى هي "البحيرة، الجيزة، الفيوم، بني سويف، المنيا، أسيوط، سوهاج، قنا، الأقصر وأسوان"، وهي الأعلى خصوبة والأكثر إنجابا، ليرتفع بذلك عدد العيادات إلى 65عيادة تقدم خدماتها للسيدات المستهدفات لهذه المرحلة والبالغ عددهن أكثر مليون سيدة.

وأوضح أن "2 كفاية"، أحد التدخلات الرئيسية التي تتخذها الوزارة من أجل تحقيق رؤيتها في تحقيق التنمية الاجتماعية الشاملة وتنفيذ برامج متكاملة للتنمية البشرية في المناطق الفقيرة وتضمينها مكونا سكانيا لتغيير القيم الإنجابية السائدة والمساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030، والارتقاء بالخصائص السكانية، لافتا إلى أن البرنامج يعمل على رفع وعي الأسر المستهدفة بمفهوم الأسرة الصغيرة.

موضوعات متعلقة

ارتفاع عدد مصابي «حريق الغردقة» لـ35.. وخروجهم من المستشفى

موعد إعادة انتخابات مجلس النواب 2020

ماذا يوفر موقع وزارة القوى العاملة 2020 لجميع العمالة غير المنتظمة والوظائف؟

بعد إصابة فايق عزب به.. ما هو مرض المارسا القاتل؟

الصور

image description

محافظ الدقهلية يدشن حملة للقضاء على الطفيليات المعوية بين التلاميذ

image description

حملة مكبرة لتجميل ورفع كفاءة الكباري العلوية بأسيوط

image description

محافظ أسيوط يعتمد المخطط الاستراتيجي لمدينة أبوتيج

image description

«ضرورة تعديل قيمة العمولة في البورصة».. رسالة دكتوراة بجامعة أسيوط

image description

غلق لجان الاقتراع وبدء الفرز بدمياط

الأكثر قراءة

بعد إصابة فايق عزب به.. ما هو مرض المارسا القاتل؟

«افتتح كشك سجائر».. حكاية الفتوة الذى أنهت حياته راقصة فى شارع عماد الدين

«بلوك».. رضوى الشربيني تتصدر ترند أمريكا

تنبيه مهم من التعليم لطلاب الثانوية العامة بشأن «التابلت»

إنفوجراف

image description

إنفوجراف.. نجوم «كورونا» ما بعد «الجونة»

image description

إنفوجراف.. شروط التقديم لمسابقة ملكة جمال الأناقة

image description

شروط ترخيص شركات تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة (انفواجراف)

image description

حروقة.. تفاصيل قضية «طفل المرور المدلل» (إنفوجراف)

نجم الساعة

أحمد زاهر: لن أقدم «فتحى البرنس» فى عمل مستقل.. و«مبحبش أقلد حتى نفسى»

منوعات

ماذا يوفر موقع وزارة القوى العاملة 2020 لجميع العمالة غير المنتظمة والوظائف؟

أخطاء الأطباء والمرضى عند اختبار كورونا

أذربيجان تحتفل بيوم «علم الدولة»

فقدان 70 ألف وظيفة بسبب كورونا في اليابان

أيام زمان

«مقابل 18 ألف دولار».. حكاية عرض سينمائي على الملك فاروق للخروج من أزمة مالية

«حافية القدمين والتقليد ملوش رجلين».. أسرار من حياة الراقصة سامية جمال

حكاية الحرب بين الألمان والإنجليز على كوكب الشرق وموسيقار الأجيال

«60 سيجارة يوميًا».. حكاية صالح سليم مع التدخين

مقالات الرأي
عمرو خالد
«الوهاب».. يعطى بلا مقابل ويمنح بلا عوض
د. منى حلمى
ما هذه المجتمعات التى تختصر شرف المرأة فى «غُرزة» تُرقع؟
ماجد حبته
الرئيس الأمريكى المحتمل
أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان
مئة فرحة بالشوباشي.. تحت قبة البرلمان!
المزيد

الثقافة

«الآثار» تنظم محاضرة وجولة للمرشدين السياحيين بمتحف شرم الشيخ

صالون إقليم وسط الصعيد الثقافي يناقش دور الصحافة الأدبية

التفاصيل الكاملة لـ«مهرجان الأراجوز المصري» في دورته الثانية

جاليري ضي يناقش كتاب «غرام المشايخ».. الخميس