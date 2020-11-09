«مصر للطيران» تفتتح فرعا للبنك الأهلي في مقرها بمطار القاهرة

افتتح صباح اليوم الطيار رشدي زكريا رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران فرع جديد للبنك الأهلي المصري بالمبني الإداري لمصر للطيران بمطار القاهرة الدولي بحضور محمد عبد الفتاح رئيس منطقة شرق القاهرة 4 فيفيان توفيق مدير فرع المطار ولفيف من قيادات مصر للطيران والبنك الأهلي.وفي هذا الإطار أعرب زكريا عن امتنانه للشراكة الممتدة مع البنك الأهلي المصري في العديد من المجالات والتي تمتد عبر السنين وكان دومًا بمثابة شريك النجاح في العديد من مراحل التطوير الهامة لشركة مصر للطيران، حيث يعد البنك الأهلي شريك لمصر للطيران فى كثير من التعاملات المالية، والخطط الاستراتيجية لتطوير الشركة، ولا يقف التعاون عند هذا الحد بل يمتد إلى خدمة استراتيجيات وأهداف الشركة وتعاملاتها المالية، وأضاف أن افتتاح الفرع الجديد بالمبني الإداري لمصر للطيران يخدم ما يقرب من ٣٠ ألف من العاملين بالشركة.جدير بالذكر أنه بحضور الطيار رشدي زكريا تم افتتاح استراحة البنك الأهلي المصري بمطار القاهرة الدولي صالة 3 سفر وذلك للمسافرين خارج البلاد على خطوط مصر للطيران وشركات تحالف ستار