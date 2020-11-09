وزير الإنتاج الحربي يبحث مع سفير البحرين سبل التعاون

استقبل المهندس محمد أحمد مرسي، وزير الدولة للإنتاج الحربي، السفير هشام بن محمد الجودر، سفير مملكة البحرين لدى مصر، ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية، لبحث سبل التعاون في مجالات التصنيع المشترك بين البلدين.وأكد مرسي، أهمية تعزيز التعاون بين شركات الإنتاج الحربي والشركات البحرينية الشقيقة في مختلف مجالات التصنيع العسكرية والمدنية وأهمية توطيد الشراكة الاستراتيجية التي تعود بالمنفعة المشتركة للجانبين في ضوء العلاقات التاريخية التي تجمع بين مصر والبحرين، مضيفًا بأنه سيتم وضع كافة الإمكانيات التصنيعية والتكنولوجية والبشرية المتوفرة بالشركات والوحدات التابعة لوزارة الإنتاج الحربي للمشاركة في تنفيذ المشروعات الصناعية الكبرى (الدفاعية أو المدنية) مع الجانب البحريني، وفقًا لأحدث التكنولوجيات المستخدمة في هذه المجالات.كما وجه مرسي دعوة لوفد بحريني لزيارة الشركات والوحدات التابعة للإنتاج الحربي، للاطلاع على الإمكانيات المتوفرة لديها وتحديد آطر التعاون المشترك.ومن جهته، هنأ السفير هشام بن محمد الجودر، سفير مملكة البحرين، وزير الإنتاج الحربي على توليه المنصب، وأعرب عن تقديره للدور المبذول لوزارة الإنتاج الحربي للنهوض بالصناعة الحربية والمدنية، معربا عن حرص بلاده لفتح مجالات عديدة للتعاون مع الوزارة في إطار ما تمتلكه شركاتها التابعة من إمكانيات تكنولوجية وتصنيعية وفنية وبحثية وبشرية وبنية تحتية، بالإضافة إلى نجاحها المشهود في تنفيذ العديد من المشروعات القومية ومشروعات التنمية بمصر، الأمر الذي يعزز من رغبته في فتح آفاق للتعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك.وقال محمد عيد بكر، المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزير الدولة للإنتاج الحربي، إنه تم التأكيد خلال اللقاء على عمق العلاقات التي تجمع بين البلدين، والتي تعزز من أهمية التعاون بين شركات الإنتاج الحربي والشركات البحرينية الشقيقة في مختلف مجالات التصنيع.