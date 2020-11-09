الفخراني يواصل تصوير «نجيب زاهي زركش» بمدينة الإنتاج

يواصل الفنان يحيى الفخراني تصوير دوره بمسلسله الدرامى الجديد " نجيب زاهي زركش"، بقصر 1 بحي جاردن سيتي، بمناطق التصوير المفتوحة بالمدينة، حيث تم عمل ديكورات ضخمة للمسلسل.وقرر المخرج شادي الفخراني رفع ساعات تصوير العمل إلى 13 ساعة يوميا وتكثيف التصوير للانتهاء من المسلسل بشكل مبكر، والذي بدأ تصويره منذ شهر كامل.ويعد العمل هو الخامس بين يحيى الفخراني والسيناريست عبدالرحيم كمال، والرابع بينه وبين المخرج، بعد "دهشة، والخواجة عبدالقادر، وونوس"، وكان مسلسل "شيخ العرب همام" من إخراج حسني صالح.و "نجيب زاهي زكرش" من بطولة أنوشكا، وسامح سليم، وهالة فاخر التي تشارك في الحلقة الأولى كضيفة شرف، وفتوح أحمد، وعبدالرحيم حسن، وعصام توفيق، ونخبة من النجوم.