إعلام تركيا الرسمي يتجاهل استقالة وزير المالية

تجاهل الإعلام الحكومى التركى خبر استقالة وزير الخزانة والمالية بيرات البيرق وصهر الرئيس رجب طيب أردوغان.وتجاهلت الوكالة الرسمية خبر استقالة البيراق، وكذلك لم تنشر أي وكالة أو جريدة حكومية أخرى نبأ الاستقالة الذي تناولته كبرى الصحف العالمية، رغم إعلان البيرق استقالته عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام منذ الأحد.وحول الأنباء التي ربطت انخفاض أسعار العملات الأجنبية أمام الليرة التركية فور إعلان صهر أردوغان استقالته، حاولت وسائل الإعلام التركية، أن ترجع سبب الانتعاشة في قيمة الليرة التركية خلال الساعات الأولى من صباح اليوم، لتصريحات محافظ البنك المركزي التركي الجديد ناجي أغبال.ونقلوا عن أغبال قوله "إنه تماشيا مع الهدف الرئيسي لاستقرار الأسعار سنستخدم جميع أدوات السياسة بشكل حاسم وسيتم تعزيز الاتصال في السياسة النقدية في إطار مبادئ الشفافية والمساءلة والقدرة على التنبؤ".وتأتي استقالة الوزير في أعقاب قرار الرئيس، رجب طيب أردوغان المفاجئ بإقالة محافظ البنك المركزي، مراد أويصال، وتعيين وزير المالية الأسبق ناجي أغبال البالغ من العمر 52 عاما في هذا المنصب.