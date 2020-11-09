«الزراعة»: ضبط 36 ألف طن مبيدات محظور تداولها

تلقى السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، تقريرا من الدكتور محمد عبد المجيد، رئيس لجنة مبيدات الآفات بالوزارة، والذي يتضمن الجهود التي قامت بها أجهزة الرقابة على المبيدات بالمعمل المركزي للمبيدات ومديريات الزراعة بالمحافظات وشرطة البيئة والمسطحات والإدارة المركزية لمكافحة الآفات من ضبط 36 ألف و386 طن مبيدات جديدة محظور تداولها وغير مطابقة للمواصفات.وقال التقرير، الذي حصلت "الدستور" على نسخة منه، أنه تم ضبط 72 ألف و771 عبوة مختلفة الأحجام والسعات غير مسموح بتداولها ومملوكة لأصحاب المحلات، مشيرا إلى أن عدد مرات المرور على محلات الاتجار في المبيدات بلغ عددها 1275 محلا، منها 779 محلا مرخصا، و386 محل غير مرخص، و120 محل تحت الترخيص، وتم تحرير 51 محضرا للعرض على النيابة العامة.