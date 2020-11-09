رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 09 نوفمبر 2020 الموافق 23 ربيع الأول 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«الزراعة»: ضبط 36 ألف طن مبيدات محظور تداولها

الإثنين 09/نوفمبر/2020 - 12:21 م
جريدة الدستور
عبدالناصرمحمد
طباعة
تلقى السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، تقريرا من الدكتور محمد عبد المجيد، رئيس لجنة مبيدات الآفات بالوزارة، والذي يتضمن الجهود التي قامت بها أجهزة الرقابة على المبيدات بالمعمل المركزي للمبيدات ومديريات الزراعة بالمحافظات وشرطة البيئة والمسطحات والإدارة المركزية لمكافحة الآفات من ضبط 36 ألف و386 طن مبيدات جديدة محظور تداولها وغير مطابقة للمواصفات.

وقال التقرير، الذي حصلت "الدستور" على نسخة منه، أنه تم ضبط 72 ألف و771 عبوة مختلفة الأحجام والسعات غير مسموح بتداولها ومملوكة لأصحاب المحلات، مشيرا إلى أن عدد مرات المرور على محلات الاتجار في المبيدات بلغ عددها 1275 محلا، منها 779 محلا مرخصا، و386 محل غير مرخص، و120 محل تحت الترخيص، وتم تحرير 51 محضرا للعرض على النيابة العامة.

موضوعات متعلقة

بعد إصابة فايق عزب به.. ما هو مرض المارسا القاتل؟

«الوطنية للانتخابات» تصرف مكافأة لأسرة موظف توفى في لجنة بميت غمر

«الصحة»: تقديم الخدمة الطبية لـ125 ألف مواطن مجانا أكتوبر الماضي

«افتتح كشك سجائر».. حكاية الفتوة الذى أنهت حياته راقصة فى شارع عماد الدين

الصور

image description

محافظ الدقهلية يدشن حملة للقضاء على الطفيليات المعوية بين التلاميذ

image description

حملة مكبرة لتجميل ورفع كفاءة الكباري العلوية بأسيوط

image description

محافظ أسيوط يعتمد المخطط الاستراتيجي لمدينة أبوتيج

image description

«ضرورة تعديل قيمة العمولة في البورصة».. رسالة دكتوراة بجامعة أسيوط

image description

غلق لجان الاقتراع وبدء الفرز بدمياط

الأكثر قراءة

بعد إصابة فايق عزب به.. ما هو مرض المارسا القاتل؟

«افتتح كشك سجائر».. حكاية الفتوة الذى أنهت حياته راقصة فى شارع عماد الدين

«بلوك».. رضوى الشربيني تتصدر ترند أمريكا

تنبيه مهم من التعليم لطلاب الثانوية العامة بشأن «التابلت»

إنفوجراف

image description

إنفوجراف.. نجوم «كورونا» ما بعد «الجونة»

image description

إنفوجراف.. شروط التقديم لمسابقة ملكة جمال الأناقة

image description

شروط ترخيص شركات تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة (انفواجراف)

image description

حروقة.. تفاصيل قضية «طفل المرور المدلل» (إنفوجراف)

نجم الساعة

أحمد زاهر: لن أقدم «فتحى البرنس» فى عمل مستقل.. و«مبحبش أقلد حتى نفسى»

منوعات

ماذا يوفر موقع وزارة القوى العاملة 2020 لجميع العمالة غير المنتظمة والوظائف؟

أخطاء الأطباء والمرضى عند اختبار كورونا

أذربيجان تحتفل بيوم «علم الدولة»

فقدان 70 ألف وظيفة بسبب كورونا في اليابان

أيام زمان

«مقابل 18 ألف دولار».. حكاية عرض سينمائي على الملك فاروق للخروج من أزمة مالية

«حافية القدمين والتقليد ملوش رجلين».. أسرار من حياة الراقصة سامية جمال

حكاية الحرب بين الألمان والإنجليز على كوكب الشرق وموسيقار الأجيال

«60 سيجارة يوميًا».. حكاية صالح سليم مع التدخين

مقالات الرأي
عمرو خالد
«الوهاب».. يعطى بلا مقابل ويمنح بلا عوض
د. منى حلمى
ما هذه المجتمعات التى تختصر شرف المرأة فى «غُرزة» تُرقع؟
ماجد حبته
الرئيس الأمريكى المحتمل
أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان
مئة فرحة بالشوباشي.. تحت قبة البرلمان!
المزيد

الثقافة

«الآثار» تنظم محاضرة وجولة للمرشدين السياحيين بمتحف شرم الشيخ

صالون إقليم وسط الصعيد الثقافي يناقش دور الصحافة الأدبية

التفاصيل الكاملة لـ«مهرجان الأراجوز المصري» في دورته الثانية

جاليري ضي يناقش كتاب «غرام المشايخ».. الخميس