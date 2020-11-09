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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

أخر أخبار نتيجة انتخابات مجلس النواب 2020 القاهرة

الإثنين 09/نوفمبر/2020 - 02:11 م
انتخابات
انتخابات
نعمات مدحت
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تصدرت نتيجة انتخابات مجلس النواب 2020 القاهرة، عمليات البحث خلال الساعات الماضية، عبر محرك البحث الشهير جوجل، وذلك عقب انتخابات مجلس النواب المرحلة الثانية والتي أجريت في 13 محافظة، أمس الأحد 8 نوفمبر الجاري، وفقا للجدول الزمني للهيئة الوطنية، على أن يكون آخر موعد للتقدم بالتظلمات للجنة العامة وإحالتها للهيئة في موعد أقصاه 24 ساعة بعد إعلان اللجنة العامة للحصر العددي للأصوات.

نتيجة انتخابات مجلس النواب 2020 القاهرة

من جانبها، قامت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار لاشين إبراهيم نائب رئيس محكمة النقض، بتحديد موعد أقصاه يوم 15 نوفمبر 2020، لإعلان نتيجة انتخابات مجلس النواب فى مرحلتها الثانية، والتي تمت في إطار من المتابعة  الكاملة من جانب منظمات المجتمع المدني المصرية والأجنبية.

وذلك وفقا لقانون الهيئة الوطنية للانتخابات الصادر برقم 198 لسنة 2017 والمُعدل بالقانون رقم 140 لسنة 2020، أن يُعلن المجلس دون غيره النتيجة النهائية للاستفتاءات أو الانتخابات على مستوى الجمهورية بقرار يصدره خلال الخمسة أيام التالية لتاريخ تسليم الهيئة سائر أوراق اللجان العامة.

فرز أصوات المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب 2020

ويشار إلى أنه بدأ القضاة فرز الأصوات باللجان الفرعية، وذلك بحضور مندوبين عن المتنافسين الذين خاضوا المرحلة الثانية في الانتخابات بمحافظة القاهرة، وبعد انتهاء الفرز ينقل كل قاض الصندوق الذي أشرف عليه، ومعه كشف النتائج، إلى اللجنة العامة في كل دائرة، إذ يجري تجميع نتائج اللجان الفرعية، ومعرفة النتائج بشكل غير رسمي، على أن تُعلن وتُنشر رسميا بالجريدة الرسمية في 15 نوفمبر.

عدد المقاعد المخصصة للدائرة في انتخابات مجلس النواب

ويُذكر أنه في النظام الفردي، يفوز المرشح إذا حصل على الأغلبية المطلقة، بواقع 50% + 1 من الأصوات الصحيحة، وبخلاف ذلك يخوض الحاصلين على أعلى الأصوات الصحيحة جولة إعادة، ويكون عددهم ضعف عدد المقاعد المخصصة للدائرة، بمعدل مرشحين لكل مقعد.

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