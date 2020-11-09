«الارثوذكسية» تطلق حملتين لدعم الأمهات ومحاربة الإلحاد
الإثنين 09/نوفمبر/2020 - 01:02 م
جرجس صفوتطباعة
أطلق مجمع مطارنة وأساقفة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، والمعروف باسم "المجمع المقدس"، برئاسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، حملتين حملتا الطابع الاجتماعي والديني.
و قد الحملة الأولى ببصمة اجتماعية، لتنتبه إلى المرأة والطفل، وحمل الجزء الخاص بالمرأة عنوان "غيري الطريقة"، وقال القس بولس حليم، متحدث الكنيسة الرسمي إنه أطلقت لجنة المرأة المنبثقة عن اللجنة المجمعية للأسرة، مبادرة جديدة موجهة للأمهات والزوجات تحت عنوان "غيري الطريقة"، وتهدف المبادرة إلى توعية الأمهات فيما يخص طريقة معاملتهن مع أولادهن في أمور حياتهم المختلفة ولا سيما في موضوع استذكار المواد الدراسية.
وتقدم مبادرة "غيري الطريقة" عدة أفكار مبتكرة لمساعدة الأمهات على أداء أدوارهن بشكل فعال، ويُشار إلى أنه كانت "لجنة المرأة" قد أطلقت في مايو الماضي مبادرة لربات الأسر تحت عنوان "وقتكِ غالي، بهدف مساعدة الزوجات والأمهات على استثمار أوقات فراغهن بشكل ممتع وبَنَّاء بما يعود بالنفع عليهن وعلى أسرهن في ظل قضاء وقت أطول بالمنزل وقتها، بسبب حظر التنقل التي فرضته ظروف فيروس كورونا المستجد.
وعلى صعيد آخر، وفيما يتعلق بالطفل نبه مركز الكنيسة الإعلامي، على جميع الكهنة في رتبتي القسيسية والقمصية، بالتشديد على جميع الأقباط بالتعاون مع وزارة الصحة والسكان، لاسيما الذين لديهم أبناء في مرحلتي رياض الأطفال وكذلك الابتدائي.
وطالبت الكنيسة الأقباط بالتعاون مع الحملة التي أطلقتها الإدارة العامة لمكافة الأمراض المتوطنة، من خلال إعطاء قرص واحد من عقار "ميبيندازول" لمكافحة الديدان المعوية، وذلك خلال الفترة من 8 وحتى 19 من نوفمبر الجاري.
في حين جاءت الحملة الأخرى التي أطلقها مجمع الكنيسة، ذات طابع ديني وحملت شكلا دفاعيا في إطار محاربة الكنيسة للأفكار الغريبة مثل الالحاد، ويلقي نيافة الأنبا هدرا مطران أسوان في الثامنة من مساء، اليوم، محاضرة بعنوان "وحدانية الخالق" وذلك في إطار لقاءات الوعي الإيماني الأرثوذكسي لشرح بنود قانون الإيمان المسيحي والتي تنظمها لجنة الإيمان والتعليم بالمجمع المقدس، ويتم بث المحاضرة بشكل مباشر عبر قناة "Me sat".
وكانت قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، وبطريرك الكرازة المرقسية،قد ألقى أولى محاضرات شرح قانون الإيمان يوم 26 أكتوبر الماضي في إطار لقاءات الوعي الإيماني.
ويتوالى على تقديم الموضوعات عدد من أحبار الكنيسة والآباء الكهنة وأساتذة اللاهوت، حيث يستمر شرح قانون الإيمان بصفة أسبوعية كل يوم اثنين.
شاهد الفيديو من هنا
و قد الحملة الأولى ببصمة اجتماعية، لتنتبه إلى المرأة والطفل، وحمل الجزء الخاص بالمرأة عنوان "غيري الطريقة"، وقال القس بولس حليم، متحدث الكنيسة الرسمي إنه أطلقت لجنة المرأة المنبثقة عن اللجنة المجمعية للأسرة، مبادرة جديدة موجهة للأمهات والزوجات تحت عنوان "غيري الطريقة"، وتهدف المبادرة إلى توعية الأمهات فيما يخص طريقة معاملتهن مع أولادهن في أمور حياتهم المختلفة ولا سيما في موضوع استذكار المواد الدراسية.
وتقدم مبادرة "غيري الطريقة" عدة أفكار مبتكرة لمساعدة الأمهات على أداء أدوارهن بشكل فعال، ويُشار إلى أنه كانت "لجنة المرأة" قد أطلقت في مايو الماضي مبادرة لربات الأسر تحت عنوان "وقتكِ غالي، بهدف مساعدة الزوجات والأمهات على استثمار أوقات فراغهن بشكل ممتع وبَنَّاء بما يعود بالنفع عليهن وعلى أسرهن في ظل قضاء وقت أطول بالمنزل وقتها، بسبب حظر التنقل التي فرضته ظروف فيروس كورونا المستجد.
وعلى صعيد آخر، وفيما يتعلق بالطفل نبه مركز الكنيسة الإعلامي، على جميع الكهنة في رتبتي القسيسية والقمصية، بالتشديد على جميع الأقباط بالتعاون مع وزارة الصحة والسكان، لاسيما الذين لديهم أبناء في مرحلتي رياض الأطفال وكذلك الابتدائي.
وطالبت الكنيسة الأقباط بالتعاون مع الحملة التي أطلقتها الإدارة العامة لمكافة الأمراض المتوطنة، من خلال إعطاء قرص واحد من عقار "ميبيندازول" لمكافحة الديدان المعوية، وذلك خلال الفترة من 8 وحتى 19 من نوفمبر الجاري.
في حين جاءت الحملة الأخرى التي أطلقها مجمع الكنيسة، ذات طابع ديني وحملت شكلا دفاعيا في إطار محاربة الكنيسة للأفكار الغريبة مثل الالحاد، ويلقي نيافة الأنبا هدرا مطران أسوان في الثامنة من مساء، اليوم، محاضرة بعنوان "وحدانية الخالق" وذلك في إطار لقاءات الوعي الإيماني الأرثوذكسي لشرح بنود قانون الإيمان المسيحي والتي تنظمها لجنة الإيمان والتعليم بالمجمع المقدس، ويتم بث المحاضرة بشكل مباشر عبر قناة "Me sat".
وكانت قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، وبطريرك الكرازة المرقسية،قد ألقى أولى محاضرات شرح قانون الإيمان يوم 26 أكتوبر الماضي في إطار لقاءات الوعي الإيماني.
ويتوالى على تقديم الموضوعات عدد من أحبار الكنيسة والآباء الكهنة وأساتذة اللاهوت، حيث يستمر شرح قانون الإيمان بصفة أسبوعية كل يوم اثنين.
شاهد الفيديو من هنا