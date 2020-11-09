رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 09 نوفمبر 2020 الموافق 23 ربيع الأول 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الكرازة

«الارثوذكسية» تطلق حملتين لدعم الأمهات ومحاربة الإلحاد

الإثنين 09/نوفمبر/2020 - 01:02 م
تواضروس
تواضروس
جرجس صفوت
طباعة
أطلق مجمع مطارنة وأساقفة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، والمعروف باسم "المجمع المقدس"، برئاسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، حملتين حملتا الطابع الاجتماعي والديني.

و قد الحملة الأولى ببصمة اجتماعية، لتنتبه إلى المرأة والطفل، وحمل الجزء الخاص بالمرأة عنوان "غيري الطريقة"، وقال القس بولس حليم، متحدث الكنيسة الرسمي إنه أطلقت لجنة المرأة المنبثقة عن اللجنة المجمعية للأسرة، مبادرة جديدة موجهة للأمهات والزوجات تحت عنوان "غيري الطريقة"، وتهدف المبادرة إلى توعية الأمهات فيما يخص طريقة معاملتهن مع أولادهن في أمور حياتهم المختلفة ولا سيما في موضوع استذكار المواد الدراسية.

وتقدم مبادرة "غيري الطريقة" عدة أفكار مبتكرة لمساعدة الأمهات على أداء أدوارهن بشكل فعال، ويُشار إلى أنه كانت "لجنة المرأة" قد أطلقت في مايو الماضي مبادرة لربات الأسر تحت عنوان "وقتكِ غالي، بهدف مساعدة الزوجات والأمهات على استثمار أوقات فراغهن بشكل ممتع وبَنَّاء بما يعود بالنفع عليهن وعلى أسرهن في ظل قضاء وقت أطول بالمنزل وقتها، بسبب حظر التنقل التي فرضته ظروف فيروس كورونا المستجد.

وعلى صعيد آخر، وفيما يتعلق بالطفل نبه مركز الكنيسة الإعلامي، على جميع الكهنة في رتبتي القسيسية والقمصية، بالتشديد على جميع الأقباط بالتعاون مع وزارة الصحة والسكان، لاسيما الذين لديهم أبناء في مرحلتي رياض الأطفال وكذلك الابتدائي.

وطالبت الكنيسة الأقباط بالتعاون مع الحملة التي أطلقتها الإدارة العامة لمكافة الأمراض المتوطنة، من خلال إعطاء قرص واحد من عقار "ميبيندازول" لمكافحة الديدان المعوية، وذلك خلال الفترة من 8 وحتى 19 من نوفمبر الجاري.

في حين جاءت الحملة الأخرى التي أطلقها مجمع الكنيسة، ذات طابع ديني وحملت شكلا دفاعيا في إطار محاربة الكنيسة للأفكار الغريبة مثل الالحاد، ويلقي نيافة الأنبا هدرا مطران أسوان في الثامنة من مساء، اليوم، محاضرة بعنوان "وحدانية الخالق" وذلك في إطار لقاءات الوعي الإيماني الأرثوذكسي لشرح بنود قانون الإيمان المسيحي والتي تنظمها لجنة الإيمان والتعليم بالمجمع المقدس، ويتم بث المحاضرة بشكل مباشر عبر قناة "Me sat".

وكانت قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، وبطريرك الكرازة المرقسية،قد ألقى أولى محاضرات شرح قانون الإيمان يوم 26 أكتوبر الماضي في إطار لقاءات الوعي الإيماني.

ويتوالى على تقديم الموضوعات عدد من أحبار الكنيسة والآباء الكهنة وأساتذة اللاهوت، حيث يستمر شرح قانون الإيمان بصفة أسبوعية كل يوم اثنين.
شاهد الفيديو من هنا

موضوعات متعلقة

ماذا يوفر موقع وزارة القوى العاملة 2020 لجميع العمالة غير المنتظمة والوظائف؟

موعد إعادة انتخابات مجلس النواب 2020

«الصحة»: تقديم الخدمة الطبية لـ125 ألف مواطن مجانا أكتوبر الماضي

تنبيه مهم من التعليم لطلاب الثانوية العامة بشأن «التابلت»

الصور

image description

محافظ الدقهلية يدشن حملة للقضاء على الطفيليات المعوية بين التلاميذ

image description

حملة مكبرة لتجميل ورفع كفاءة الكباري العلوية بأسيوط

image description

محافظ أسيوط يعتمد المخطط الاستراتيجي لمدينة أبوتيج

image description

«ضرورة تعديل قيمة العمولة في البورصة».. رسالة دكتوراة بجامعة أسيوط

image description

غلق لجان الاقتراع وبدء الفرز بدمياط

الأكثر قراءة

بعد إصابة فايق عزب به.. ما هو مرض المارسا القاتل؟

«افتتح كشك سجائر».. حكاية الفتوة الذى أنهت حياته راقصة فى شارع عماد الدين

«بلوك».. رضوى الشربيني تتصدر ترند أمريكا

تنبيه مهم من التعليم لطلاب الثانوية العامة بشأن «التابلت»

إنفوجراف

image description

إنفوجراف.. نجوم «كورونا» ما بعد «الجونة»

image description

إنفوجراف.. شروط التقديم لمسابقة ملكة جمال الأناقة

image description

شروط ترخيص شركات تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة (انفواجراف)

image description

حروقة.. تفاصيل قضية «طفل المرور المدلل» (إنفوجراف)

نجم الساعة

أحمد زاهر: لن أقدم «فتحى البرنس» فى عمل مستقل.. و«مبحبش أقلد حتى نفسى»

منوعات

ماذا يوفر موقع وزارة القوى العاملة 2020 لجميع العمالة غير المنتظمة والوظائف؟

أخطاء الأطباء والمرضى عند اختبار كورونا

أذربيجان تحتفل بيوم «علم الدولة»

فقدان 70 ألف وظيفة بسبب كورونا في اليابان

أيام زمان

«مقابل 18 ألف دولار».. حكاية عرض سينمائي على الملك فاروق للخروج من أزمة مالية

«حافية القدمين والتقليد ملوش رجلين».. أسرار من حياة الراقصة سامية جمال

حكاية الحرب بين الألمان والإنجليز على كوكب الشرق وموسيقار الأجيال

«60 سيجارة يوميًا».. حكاية صالح سليم مع التدخين

مقالات الرأي
عمرو خالد
«الوهاب».. يعطى بلا مقابل ويمنح بلا عوض
د. منى حلمى
ما هذه المجتمعات التى تختصر شرف المرأة فى «غُرزة» تُرقع؟
ماجد حبته
الرئيس الأمريكى المحتمل
أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان
مئة فرحة بالشوباشي.. تحت قبة البرلمان!
المزيد

الثقافة

«الآثار» تنظم محاضرة وجولة للمرشدين السياحيين بمتحف شرم الشيخ

صالون إقليم وسط الصعيد الثقافي يناقش دور الصحافة الأدبية

التفاصيل الكاملة لـ«مهرجان الأراجوز المصري» في دورته الثانية

جاليري ضي يناقش كتاب «غرام المشايخ».. الخميس