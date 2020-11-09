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محافظات

نتائج 4 دوائر بالدقهلية.. «مرتضى» خارج السباق

الإثنين 09/نوفمبر/2020 - 12:39 م
جريدة الدستور
الدقهلية : عمرو حسن
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حصلت "الدستور" على النتائج النهائية والحصر العددي لعدد من دوائر محافظة الدقهلية، والتي لم يحسم خلالها أي المرشحين الفوز من الجولة الأولى.

وفي الدائرة الثالثة ومقرها مركز بلقاس أظهر الحصر العددي خوض كل من المرشح وحيد قرقر، وفايق الذكي، وعوض أبوالنجا، وإلهامي عجينة - جولة الإعادة للفوز بمقعدين.

وحصل وحيد قرقر على 40064 صوتا، وفايق الذكي على 33908 أصوات، وإلهامي عجينة على 25770 وعوض أبو النجا على 24678 صوتا.

وفي الدائرة الثامنة ومقرها ميت غمر أعلنت اللجنة العامة للانتخابات بمدينة ميت غمر بمحافظة الدقهلية الانتهاء من فرز أوراق التصويت بجميع اللجان الفرعية، ومنافسة جديدة بجولة الإعادة بين بدوي عبداللطيف 32488، أحمد الألفي 31578، محمود العزب 24771، أسامة راضي 22972، وخروج مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك من السباق الانتخابي، بعد أن حل في المركز السادس بـ 21271 صوتا.

وأظهر الحصر العددي لفرز أصوات الناخبين بالدائرة التاسعة ومقرها مركز ومدينة أجا بمحافظة الدقهلية عن خوض كلا من المرشح إيهاب أنيس، ومحمد وفيق علي، وشريف الجبلي، وإيهاب الفقي جولة الإعادة.

وحصل كلا من إيهاب أنيس، على 33876 صوتا، ومحمد وفيق على 19474 صوتا، وإيهاب الفقي على 18406، وشريف الجبلي على 18758 صوتا.

وفي الدائرة العاشرة ومقرها مركز السنبلاوين بمحافظة الدقهلية حصل كلا من أسامة عبدالعاطي، رمز الصاروخ على 38176 صوتا، والنائب أحمد همام، رمز النخلة، على 30227 صوتا، وأحمد إبراهيم رعب، على 26189 صوتا، ومحمد السعيد عوض، على 26000.

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