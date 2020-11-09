بورصة الدواجن العمومية اليوم في مصر 9 نوفمبر 2020

بورصة الدواجن العمومية

أسعار بورصة الدواجن العمومية

اسعار الفراخ البلدي

بورصة البيض اليوم















شهدتاليوم الاثنين، حالة من الاستقرار في الأسواق نتيجة وفرة المعروض منها في الأسواق وارتفاع حجم الإنتاج الكلي، وتقدم الدستور نشرة يومية لمواطنيها بمتوسط أسعار الدواجن تسهيلا على المواطنين وضبط حركة الأسعار.وقال عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة بالغرف التجارية، أن وأضاف السيد، في تصريحات ل الدستور أن هناك انخفاض طفيف في أسعار الدواجن بسبب تراجع الطلب على الشراء.وقال مصطفى الصياد، نائب وزير الزراعة، إن مصر على وشك الاكتفاء الذاتي من الدواجن حيث يصل الإنتاج حاليًا نحو 1.4 مليار طائر سنويًا، ومع خطة الوزارة لجذب الاستثمارات في القطاع الداجني سوف نصل للاكتفاء الذاتي قريبًا ويتم تصدير الفائض.وأشار رئيس شعبة الثروة الداجنة، أن هناك تأكيد على كافة التجار لتطبيق الإجراءات الاحترازية الخاصة بكورونا في جميع المحلات.ولفت إلى أن سجلت أسعار الدواجن في الأسواق سعر يبدأ من ٢٠ جنيهًا من المزرعة تباع للمستهلك بسعر يبدأ من ٢٧ جنيه تختلف على حسب المنطقة.ويهتم المواطنين بأسعار الدواجن البلدي باعتبارها ذات مذاق خاص ولها جمهور خاص بها.وجاءت أسعار الدواجن البلدي بسعر يبدأ من ٢٦ جنيهًا وحتي ٢٩ جنيهًا تباع للمستهلك بسعر من ٣٢ جنيهًا تختلف على حسب المنطقة.ويهتم المواطنون بأسعار البيض خاصة أنه يعد ضمن الوجبات الغذائية الرسمية باعتباره يحتوي على الكالسيوم وكثير من المواد الغذائية الصحية وضمن أطباق للرجيم والأكل الصحي ويدخل في كثير من الوجبات الأخرى.وأوضح أن أسعار البيض، سجلت حالة من الاستقرار في الأسواق نتيجة وفرة المعروض وارتفاع حجم الإنتاج الكلي لمصر في السنوات الأخيرة ووجود فائض للتصدير للخارج.وسجلت أسعار البيض اليوم حالة من الاستقرار في الأسواق، بسعر يبدأ من ٣٠ جنيهًا من المزرعة تباع للمستهلك بسعر من ٣٣ جنيهًا وحتى ٣٤ جنيهًا تختلف على حسب المنطقة.اقرأ أيضا: