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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

بورصة الدواجن العمومية اليوم في مصر 9 نوفمبر 2020

الإثنين 09/نوفمبر/2020 - 02:12 م
جريدة الدستور
دعاء أبو العزم
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شهدت بورصة الدواجن العمومية في مصر اليوم الاثنين، حالة من الاستقرار في الأسواق نتيجة وفرة المعروض منها في الأسواق وارتفاع حجم الإنتاج الكلي، وتقدم الدستور نشرة يومية لمواطنيها بمتوسط أسعار الدواجن تسهيلا على المواطنين وضبط حركة الأسعار.

بورصة الدواجن العمومية

وقال عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة بالغرف التجارية، أن وأضاف السيد، في تصريحات ل الدستور أن هناك انخفاض طفيف في أسعار الدواجن بسبب تراجع الطلب على الشراء.

وقال مصطفى الصياد، نائب وزير الزراعة، إن مصر على وشك الاكتفاء الذاتي من الدواجن حيث يصل الإنتاج حاليًا نحو 1.4 مليار طائر سنويًا، ومع خطة الوزارة لجذب الاستثمارات في القطاع الداجني سوف نصل للاكتفاء الذاتي قريبًا ويتم تصدير الفائض.

وأشار رئيس شعبة الثروة الداجنة، أن هناك تأكيد على كافة التجار لتطبيق الإجراءات الاحترازية الخاصة بكورونا في جميع المحلات.

أسعار بورصة الدواجن العمومية

ولفت إلى أن سجلت أسعار الدواجن في الأسواق سعر يبدأ من ٢٠ جنيهًا من المزرعة تباع للمستهلك بسعر يبدأ من ٢٧ جنيه تختلف على حسب المنطقة.

اسعار الفراخ البلدي

ويهتم المواطنين بأسعار الدواجن البلدي باعتبارها ذات مذاق خاص ولها جمهور خاص بها.

وجاءت أسعار الدواجن البلدي بسعر يبدأ من ٢٦ جنيهًا وحتي ٢٩ جنيهًا تباع للمستهلك بسعر من ٣٢ جنيهًا تختلف على حسب المنطقة.

بورصة البيض اليوم

ويهتم المواطنون بأسعار البيض خاصة أنه يعد ضمن الوجبات الغذائية الرسمية باعتباره يحتوي على الكالسيوم وكثير من المواد الغذائية الصحية وضمن أطباق للرجيم والأكل الصحي ويدخل في كثير من الوجبات الأخرى.

وأوضح أن أسعار البيض، سجلت حالة من الاستقرار في الأسواق نتيجة وفرة المعروض وارتفاع حجم الإنتاج الكلي لمصر في السنوات الأخيرة ووجود فائض للتصدير للخارج.

وسجلت أسعار البيض اليوم حالة من الاستقرار في الأسواق، بسعر يبدأ من ٣٠ جنيهًا من المزرعة تباع للمستهلك بسعر من ٣٣ جنيهًا وحتى ٣٤ جنيهًا تختلف على حسب المنطقة.

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بورصة الدواجن الإثنين 9 نوفمبر 2020





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