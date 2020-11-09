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تقارير ومتابعات

آخر موعد للملصق الالكتروني 2020.. وغرامة المتخلفين عن تركيبه

الإثنين 09/نوفمبر/2020 - 05:28 م
الملصق الالكتروني
الملصق الالكتروني
شيماء حسين
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نرصد آخر موعد للملصق الالكتروني 2020، فوائد تركيبه وقيمة الغرامات المحددة لمخالفة موعد التركيب، فأيام قليلة وتنتهى مهلة تركيب الملصق الإلكتروني لكافة المركبات "سيارات – درجات بخارية – سيارات نقل "، الذي حددته والإدارة العامة للمرور يوم 21 نوفمبر الجاري لتفادي الغرامات المالية للمتخلفين عن تركيبه استبدال اللوحات المعدنية القديمة "أرقام فقط" باللوحات الجديدة المؤمنة "حروف، أرقام".

آخر موعد للملصق الالكتروني 2020

سبق وأن مدت الإدارة العامة للمرور مهلة تركيب الملصق الإلكتروني شهرا من 20 أكتوبر الماضي إلى 21 نوفمبر الجاري، مع عمل إدارات المرور ساعات إضافية يوميا حيث يتم العمل من الساعة الثامنة صباحا وحتى الساعة الخامسة عصرا، وعقب إنتهاء المهلة المقررة يتم إرجاء تقديم كافة الخدمات المرورية لمالكى السيارات من استخراج أو تجديد رخصة القيادة أو طلب استصدار المستخرجات المرورية المختلفة إلا بعد تركيب الملصق الإلكتروني للمركبة ودفع الغرامة المطلوبة، وذلك تسهيلا على المواطنين في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد 19، الذي بدأ انتشاره في الصين أوائل 2020 وتفشى في العالم ولم يجد له العلماء بروتوكول علاج حتى الآن وراح ضحيته العديد من سكان العالم.

فوائد تركيب الملصق الإلكتروني

لتركيب الملصق الإلكتروني الذي يتم تركيبه في المركبات وفقا لقانون المرور الجديد به شريحة ذكية يسجل عليها كافة بيانات السيارة والمعلومات الكافية عن ملكيتها وتدرج بيعها وتحدد مسار السيارة إلكترونيا لتتمكن من إعادة السيارات المبلغ بسرقتها وتحدد مدى أحقية المركبات فى السير فى المسار المخصص لها "الحارة المرورية" مع توجيه وإرشاد مستخدمي الطرق،  التعرف على المركبات المطلوبة أمنياً .

تعرف على قيمة غرامة عدم تركيب الملصق الإلكتروني في الموعد المحدد

قبل معرفة آخر موعد للملصق الالكتروني 2020، يجب على سائقي المركبات معرفة قيمة الغرامة المالية التي تم تحديدها وفقا لقانون المرور الجديد للمتخالفين عن تركيب الملصق الإلكتروني حيث نصت المادة 25 على أنه لا يجوز أن تسير المركبة بدون تركيب ملصق إلكتروني حيث يتم تغريم صاحب السيارة المخالفة من 4 آلاف إلى 8 آلاف جنيه".

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