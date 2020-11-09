تعرف على أنواع شهادات الادخار من بنك مصر

1. شهادة القمة:

تصدر الشهادة للأفراد الطبيعيين فقط.

2. شهادة الادخار ذات العائد الثابت لمدة 5 سنوات:

3. شهادة الادخار ذات العائد الثابت لمدة 7 سنوات.

4. الشهادة الثلاثية:

تصدر الشهادة للأفراد الطبيعيين فقط.

5. شهادة الاختيار:

تصدر الشهادة للأفراد الطبيعيين فقط:

6. شهادة أمان المصريين

يقدم بنك مصر باقة من شهادات الإدخار متعددة المزايا تناسب جميع احتياجات العملاء.ورصدت «الدستور» أنواع شهادات الادخار بالعملة المحلية والتي يقدمها البنك لعملائه من خلال الفروع وتطبيق الهاتف المحمول والإنترنت البنكي.مدة الشهادة: 3 سنوات.الحد الأدنى لشراء الشهادة: 1000 جنيه ومضاعفاتها.معدل عائد ثابت طوال فترة الشهادة يصرف شهريًا ربع سنويًا.يمكن استرداد قيمة الشهادة أو جزء منها وفقا لقواعد الاسترداد الخاصة بالشهادة،ويمكن الاقتراض بضمان الشهادة.تصدر الشهادة للأفراد الطبيعيين فقط.مدة الشهادة: 5 سنوات.الحد الأدنى لشراء الشهادة: 1200 جنيه ومضاعفاتها للشهادة ذات العائد الشهري 1000 جنيه ومضاعفاتها للشهادة ذات العائد السنوي.معدل عائد ثابت طوال فترة الشهادة يصرف شهريًا أو سنويًا.يمكن استرداد قيمة الشهادة أو جزء منها وفقا لقواعد الاسترداد الخاصة بالشهادة.تصدر الشهادة للأفراد الطبيعيين فقط.مدة الشهادة: 7 سنوات.الحد الأدنى لشراء الشهادة: 750 جنيها ومضاعفاتها.معدل عائد ثابت طوال فترة الشهادة يصرف شهريًا.يمكن استرداد قيمة الشهادة أو جزء منها وفقا لقواعد الاسترداد الخاصة بالشهادة.مدة الشهادة: 3 سنوات.الحد الأدنى لشراء الشهادة: 1000 جنيه ومضاعفاتها.معدل عائد متغير يصرف كل 3 شهور.يمكن استرداد قيمة الشهادة أو جزء منها وفقا لقواعد الاسترداد الخاصة بالشهادة.يمكن الاقتراض بضمان الشهادة.مدة الشهادة: 5 سنوات 10 سنوات.القيمة الاسمية للشهادة: 1000 جنيه مصري ومضاعفاتها ويتم شرائها بقيمة أقل من قيمتها الاسمية طبقًا لمدة الشهادة.معدل عائد تراكمي يصرف بنهاية مدة الشهادة مع القيمة الشرائية المدفوعة بحيث يحصل العميل على القيمة الإسمية في تاريخ الاستحقاق.يمكن استرداد قيمة الشهادة أو جزء منها وفقا لقواعد الاسترداد الخاصة بالشهادة، ويمكن الاقتراض بضمان الشهادة.تصدر الشهادة للأفراد المصريين من سن 18 سنة حتى 59 سنة.مدة الشهادة: 3 سنوات.تصدر الشهادة بفئة 500 جنيه ومضاعفاتها بحد أقصى 2500 جنيه في جميع البنوك المشاركة.يصرف العائد في نهاية مدة الشهادة.تمنح الشهادة وثيقة تأمين على الحياة.إمكانية الفوز في السحب الربع سنوي بقيمة 10 آلاف جنيه.كل 500 جم تمثل فرصة للفوز في السحب.لا يحق للعميل الفائز الدخول بسحوبات مرة أخرى.