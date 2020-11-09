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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
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اقتصاد

تعرف على أنواع شهادات الادخار من بنك مصر

الإثنين 09/نوفمبر/2020 - 12:46 م
بنك مصر
بنك مصر
راندا التوني
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يقدم بنك مصر باقة من شهادات الإدخار متعددة المزايا تناسب جميع احتياجات العملاء.

ورصدت «الدستور» أنواع شهادات الادخار بالعملة المحلية والتي يقدمها البنك لعملائه من خلال الفروع وتطبيق الهاتف المحمول والإنترنت البنكي.

1. شهادة القمة:
تصدر الشهادة للأفراد الطبيعيين فقط.
مدة الشهادة: 3 سنوات.
الحد الأدنى لشراء الشهادة: 1000 جنيه ومضاعفاتها.
معدل عائد ثابت طوال فترة الشهادة يصرف شهريًا ربع سنويًا.
يمكن استرداد قيمة الشهادة أو جزء منها وفقا لقواعد الاسترداد الخاصة بالشهادة،ويمكن الاقتراض بضمان الشهادة.

2. شهادة الادخار ذات العائد الثابت لمدة 5 سنوات:
تصدر الشهادة للأفراد الطبيعيين فقط.
مدة الشهادة: 5 سنوات.
الحد الأدنى لشراء الشهادة: 1200 جنيه ومضاعفاتها للشهادة ذات العائد الشهري 1000 جنيه ومضاعفاتها للشهادة ذات العائد السنوي.
معدل عائد ثابت طوال فترة الشهادة يصرف شهريًا أو سنويًا.
يمكن استرداد قيمة الشهادة أو جزء منها وفقا لقواعد الاسترداد الخاصة بالشهادة.

3. شهادة الادخار ذات العائد الثابت لمدة 7 سنوات.
تصدر الشهادة للأفراد الطبيعيين فقط.
مدة الشهادة: 7 سنوات.
الحد الأدنى لشراء الشهادة: 750 جنيها ومضاعفاتها.
معدل عائد ثابت طوال فترة الشهادة يصرف شهريًا.
يمكن استرداد قيمة الشهادة أو جزء منها وفقا لقواعد الاسترداد الخاصة بالشهادة.

4. الشهادة الثلاثية:
تصدر الشهادة للأفراد الطبيعيين فقط.
مدة الشهادة: 3 سنوات.
الحد الأدنى لشراء الشهادة: 1000 جنيه ومضاعفاتها.
معدل عائد متغير يصرف كل 3 شهور.
يمكن استرداد قيمة الشهادة أو جزء منها وفقا لقواعد الاسترداد الخاصة بالشهادة.
يمكن الاقتراض بضمان الشهادة.

5. شهادة الاختيار:
تصدر الشهادة للأفراد الطبيعيين فقط:
مدة الشهادة: 5 سنوات 10 سنوات.
القيمة الاسمية للشهادة: 1000 جنيه مصري ومضاعفاتها ويتم شرائها بقيمة أقل من قيمتها الاسمية طبقًا لمدة الشهادة.
معدل عائد تراكمي يصرف بنهاية مدة الشهادة مع القيمة الشرائية المدفوعة بحيث يحصل العميل على القيمة الإسمية في تاريخ الاستحقاق.
يمكن استرداد قيمة الشهادة أو جزء منها وفقا لقواعد الاسترداد الخاصة بالشهادة، ويمكن الاقتراض بضمان الشهادة.

6. شهادة أمان المصريين
تصدر الشهادة للأفراد المصريين من سن 18 سنة حتى 59 سنة.
مدة الشهادة: 3 سنوات.
تصدر الشهادة بفئة 500 جنيه ومضاعفاتها بحد أقصى 2500 جنيه في جميع البنوك المشاركة.
يصرف العائد في نهاية مدة الشهادة.
تمنح الشهادة وثيقة تأمين على الحياة.
إمكانية الفوز في السحب الربع سنوي بقيمة 10 آلاف جنيه.
كل 500 جم تمثل فرصة للفوز في السحب.
لا يحق للعميل الفائز الدخول بسحوبات مرة أخرى.

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