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رئيس التحرير التنفيذي
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اقتصاد

شعبة الاتصالات: 25 مليار جنيه استثمارات جديدة في 2021

الإثنين 09/نوفمبر/2020 - 12:21 م
حمدي الليثي رئيس
حمدي الليثي رئيس شعبة الاتصالات
طارق عتمان - دعاء أبو العزم
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قال الدكتور حمدي الليثي رئيس شعبة الاتصالات، نائب غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات باتحاد الصناعات المصرية، إن سوق الاتصالات المحلي شهد نموًا كبيرًا خلال الـ 6 سنوات الماضية محققًا أعلى معدلات نمو خلال العام المالي الجاري، مشيرًا إلى أن اهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسي بتنمية القطاع ساهم بشكل كبير في جذب الاستثمارات إلى القطاع.

وأكد الليثي في تصريحات لـ«الدستور» أن شركات الاتصالات الأربع استثمرت نحو 20 مليار جنيه خلال العام الجاري، مشيرا إلى أن المتوقع أن تصل إلى نحو 25 مليار جنيه خلال العام المقبل بعد حصول 3 شركات على الترددات الجديدة بواقع 18.3 مليار جنيه، وستقوم الشركات بتسديد دفعة أولى 9.16 مليار جنيه والمتبقى على قسطين بواقع 4.58 مليار دولار للخزانة العامة للدولة.

وأشار الليثي إلي أن تشغيل الترددات الجديدة سيحتاج إلي استثمارات إضافية بشراء وتوريد وتركيب أجهزة ومعدات جديدة علي محطات وأبراج التقوية وداخل السنترالات لتنظيم الموجات الرديوتية علي الترددات الجديدة في الحيز التردي 2600 ميجا هرتز باستثمارات تصل إلي 6 مليارات جنيه أخرى ستضخها الشركات في السوق خلال عام 2021، بالاضافة إلي خططهم الاستثمارية السنوية بواقع يتروح بين 4-5 مليارات جنيه سنويا.

وقال الليثي إن سوق الاتصالات حقق نحو 96 مليون مشترك لخدمات الهاتف الثابت ونحو 10 ملايين للهاتف الثابت و8 ملايين بالإنترنت الأرضي وأكثر من 45 مليون للإنترنت عن طريق المحمول، ما يؤكد حيوية ونشاط السوق وأنه جاذب للمشتركين، مشيرا إلى أن منح الشركات هذه الترددات سيؤدي إلى تحسين في جودة الخدمات المقدمة ويمنح المشغلين فرصة لزيادة أخرى في أعداد المشتركين.

وتوقع الليثي عملية إخلاء وتسليم الترددات الجديدة وفق جدول زمني وضوابط عملية الإخلاء سيضعها الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات والتي ستتم بالتعاون مع كافة الجهات المعنية، مشيرا إلى أن هذه الترددات ستؤدي إلى نمو كبير في حجم نقل البيانات ومتوسط سرعات الإنترنت المحمول.

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