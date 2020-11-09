مفوض فيلادلفيا: نتلقى تهديدات بالقتل منذ بدء فرز أصوات الانتخابات

قال مفوض مدينة فيلادلفيا الأمريكية آل شميدت، الذي يتولى مكتبه مسؤولية فرز الأصوات بأكبر مدن ولاية بنسلفانيا، إن موظفيه يتلقون تهديدات بالقتل منذ بدء فرز الأصوات هناك الأسبوع الماضي.وأضاف آل شميدت - خلال مقابلة نقلتها صحيفة "ذا هيل" الأمريكية، اليوم الاثنين - "من الداخل يبدو الأمر مشوشا للغاية.. في نهاية اليوم نفرز الأصوات المستوفاة للشروط التي يدلي بها الناخبون. والجدل الدائر حولها شيء لا أفهمه".وأشار إلى أن منتقدي مكتبه "يبتكرون كل الأشياء المجنونة" حول نزاهة أنظمة الانتخابات في المدينة ويلقون بظلال من الشك على حيادية عدّ الأصوات.وكان الرئيس ترامب قد حقق تقدما كبيرا على منافسه في الانتخابات الرئاسية جو بايدن في ولاية بنسلفانيا التي رفضت فرز الأصوات المرسلة عبر البريد قبل يوم الانتخابات.. لكن عددًا كبيرًا من الأصوات التي تم فرزها عبر البريد في الأيام اللاحقة، معظمها في منطقتي فيلادلفيا وبيتسبيرج، حوّلت الولاية نحو بايدن ليفوز نائب الرئيس السابق على ترامب في وقت مبكر من صباح الجمعة.