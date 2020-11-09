هادي الجيار يبدأ تصوير «الاختيار 2» أواخر نوفمبر الجاري

قال الفنان هادي الجيار، فى تصريحات خاصة لـ "الدستور" أنه سيبدأ فى تصوير أحداث دوره فى الجزء الثانى من مسلسل "الاختيار" نهاية شهر نوفمبر الجاري، وفقا للخطة الموضوعة لمشاهد العمل من قبل شركة سينرجى والمخرج بيتر ميمي.ويلعب الفنان في العمل دور مدرس تاريخ، ويجسد والد النجم احمد مكي خلال أحداث المسلسل.على جانب آخر أوشك النجمين كريم عبد العزيز وأحمد مكي، على الانتهاء من تصوير المشاهد الخاصة بديكور المجمع الطبي بكلية الشرطة في التجمع الخامس، ويتناول المسلسل بطولة جديدة من رجال القوات المسلحة والشرطة الذين يضحون من أجل وطنهم، وسوف يتم عرضه، في موسم رمضان المقبل على قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.و "الاختيار 2" يشترك في بطولته أحمد شاكر عبد اللطيف، وأحمد داش، وأسماء أبو اليزيد، وأنجي المقدم، وإياد نصار، ومحمد فراج، ومحمد علاء، وإسلام جمال، ومحمد جمعة، وأحمد السعدني ومن تأليف هاني سرحان.