محاكمة فتاة للتحريض على الفسق في كافيهات العجوزة

أحالت النيابة العامة بشمال الجيزة فتاة للمحاكمة بتهمة التحريض على الفسق بمنطقة العجوزة، كما حددت جلسة 21 نوفمبر الجاري لنظر جلسة محاكمتها.تفاصيل الواقعة بدأت بورد بلاغ للأجهزة الأمنية يفيد بقيام فتاة بنشر الفسق والفجور من خلال عملها في الدعارة، ووجودها بشكل مستمر في أحد الكافيهات الشهيرة الكائنة بمنطقة العجوزة.وقام ضباط الإدارة العامة لمباحث الآداب، بعمل التحريات حول المتهمة، وتبين أن فتاة في العشرينيات، تتواجد بشكل دائم داخل أحد الكافيهات الشهيرة بالعجوزة وتقوم بالرقص والتمايل على أنغام الموسيقى بهدف عرض جسدها على راغبي المتعة الحرام.