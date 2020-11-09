«المركزي» يطرح سندات خزانة بـ 8 مليارات جنيه اليوم

يطرح البنك المركزي المصري، اليوم الاثنين، سندات خزانة حكومية بقيمة إجمالية تبلغ 8 مليارات جنيه، وتبلغ قيمة الطرح الأول 4 مليارات جنيه لأجل 3 سنوات، وتبلغ قيمة الطرح الثاني 4 مليارات جنيه لأجل 7 سنوات.وتتوقع وزارة المالية وفقًا لمشروع موازنة 2020-2021، أن يصل إجمالي الدين العام إلى ما يمثل 83% من الناتج المحلي الإجمالي، مع بلوغ فوائد الدين 566 مليار جنيه.