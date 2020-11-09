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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

«المركزي» يطرح سندات خزانة بـ 8 مليارات جنيه اليوم

الإثنين 09/نوفمبر/2020 - 11:06 ص
البنك المركزي المصري
البنك المركزي المصري
راندا التوني
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يطرح البنك المركزي المصري، اليوم الاثنين، سندات خزانة حكومية بقيمة إجمالية تبلغ 8 مليارات جنيه، وتبلغ قيمة الطرح الأول 4 مليارات جنيه لأجل 3 سنوات، وتبلغ قيمة الطرح الثاني 4 مليارات جنيه لأجل 7 سنوات.

وتتوقع وزارة المالية وفقًا لمشروع موازنة 2020-2021، أن يصل إجمالي الدين العام إلى ما يمثل 83% من الناتج المحلي الإجمالي، مع بلوغ فوائد الدين 566 مليار جنيه.

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