«التموين»: مشروع «جمعيتي» الواحد يوفر 3 فرص عمل للشباب

قال أحمد كمال، معاون وزير التموين والتجارة الداخلية، مدير مشروع "جمعيتي"، إن مشروع "جمعيتي لشباب الخريجين" هو أكبر مشروع للتجارة الداخلية وأشبه بالمجمعات الاستهلاكية الصغيرة التي توفر السلع للمواطنين بأسعار مخفضة للوصول إلى المناطق الأكثر احتياجا والتي تخلوا من الخدمات.وأضاف كمال، في تصريح خاص لـ"الدستور"، أن المشروع الواحد لجمعيتي لشباب الخريجين يوفر بين فرصتين أو 3 فرص عمل مباشرة، وفرص عمل أخرى غير مباشرة بجانب إتاحة للسلع للمواطنين المستفيدين من البطاقات التموينية والسلع الحرة بتخفيضات 25%.وتابع، أن الهدف من مشروع "جمعيتي" لتوفير السلع بكميات وأسعار مناسبة المواطنين بالتوازي مع 30 ألف تاجر تمويني و1300 مجمع استهلاكي، يقوم بتوفير السلع التموينية وفارق نقاط الخبز والسلع الحرة واللحوم والدواجن والأسماك بأسعار مخفضة.