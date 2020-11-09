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رئيس التحرير التنفيذي
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مصر

القوى العاملة: تعيين 487 شابًا.. منهم 34 من ذوي القدرات بالسويس

الإثنين 09/نوفمبر/2020 - 11:01 ص
محمد سعفان
محمد سعفان
دعاء جابر
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أعلن محمد سعفان وزير القوى العاملة، تعيين مديرية القوى العاملة بمحافظة السويس 487 من شباب الخريجين بشركات القطاع الخاص والاستثماري، منهم 34 شابًا من ذوي القدرات الخاصة من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل"، وذلك من خلال مكاتب التشغيل التابعة للمديرية، وتم تسجيل 965 راغبا في العمل، منهم 14 من ذوي القدرات الخاصة.

وأشار حاتم جاد الرب مدير المديرية، في تقريره للوزير عن إنجازات المديرية عن شهر أكتوبر الماضي، إلى أن المديرية قامت باستخراج 400 شهادة قياس مستوى مهارة، ورخصة مزاولة مهنة، وتلقت في مجال علاقات العمل 110 شكاوى فردية تم تسوية 47 شكوى منها وديًا، وتحويل 37 منها للمحكمة العمالية، و26 شكوى مازالت تحت البحث والدراسة، كما تم بحث وتسوية شكوى واحدة وردت عبر بوابة الشكاوي الإلكترونية.

وأوضح مدير المديرية، أنه تم صرف منح للعمالة غير المنتظمة لرعايتهم إجتماعيًا وصحيًا من المسجلين بالمديرية وصلت إلى 48 ألف جنيه لـ17 عاملا، كما تم البدء في صرف منحة عيد الأضحى المبارك لـ2554 عاملًا من المسجلين بقاعدة البيانات بالمديرية، بإجمالي مبلغ مليون و277 ألف جنيه خلال الفترة من 26 سبتمبر الماضي حتى 25 نوفمبر 2020.

وأشار إلى أنه تم التفتيش على 230 منشأة، وتم تحرير17 محضرًا لمنشآت مخالفة، والقيام بـ15 حملة تفتيش من خلال مكاتب التفتيش العمالي، والتفتيش على 10 منشآت في مجال السلامة والصحة المهنية، وتحرير محضرين لمنشآت مخالفة.

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