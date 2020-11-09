جاليري ضي يناقش كتاب «غرام المشايخ».. الخميس

ينظم جاليري ضي، حفل مناقشة وتوقيع كتاب "غرام المشايخ" للكاتب أيمن الحكيم، يوم الخميس المقبل الموافق 12 نوفمبر الجاري، في تمام الساعة السادسة مساء، بمقر الجاليري بالمهندسين، يناقشه الكاتب أحمد الشهاوي، ويدير اللقاء الإعلامية فاطمة العبيدي.ويشار إلى أن الكتاب يبحث عن قصص الحب وحكايات الغرام للمشايخ والدعاة والمداحين، مثل الشيخ الشعراوي، والنقشبندي، والبنا، والشيخ عبد الباسط رفعت، والشيخ الكحلاوي، وغيرهم من المشايخ.