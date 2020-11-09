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مصر

«التضامن»: المرحلة الثانية من «حياة كريمة» تستهدف 232 قرية

الإثنين 09/نوفمبر/2020 - 11:00 ص
حياة كريمة
حياة كريمة
ولاء جمال
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قالت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، إنه تم الانتهاء من المرحلة الأولى التي استهدفت 143 قرية، وعلى مشارف المرحلة الثانية، لافتة إلى أن المرحلة الثانية تستهدف 232 قرية، ليصبح إجمالى قرى المرحلتين 375 قرية.

وأشارت نيفين القباج، في تصريحات صحفية، إلى أن "تحيا مصر" خصص ميزانية للعمل بـ47 قرية آخرى، إلى جانب الـ375 ليصبح الإجمالي 422 قرية، مشيرة إلى أنه يتم اختيار القرى وفقا لخرائط الفقر، ومن يرغب فى اختيار قرى ضمن مبادرة حياة كريمة عليه اختيار قرى من الألف الذين تم حصرهم.

وأكدت أنه تم الاستعانة بقاعدة بيانات خرائط الفقر الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عام 2018، لتحديد أفقر 1000 قرية، مرتبة حسب نسبة الفقراء بكل قرية، لافتة إلى أن المبادرة تتبني مفهوم الفقر متعدد الأبعاد، وتسعي لرفع مستوي المعيشة بتحسين مؤشرات نوعية الحياة والصحة والتعليم.

ولفتت وزيرة التضامن، إلى أنه سيتم الاشتراك مع وزارة الصحة فى القوافل العلاجية، إلى جانب استثمار جميع الأموال فى رفع كفاءة المنازل وزيادة جانب الوعى فى القرى المستهدفة محو الأمية وتفعيل مختلف برامج الوزارة فى القرى المستهدفة مثل "2 كفاية" وغيرها.

ولفتت القباج، إلى أنه يتم الارتقاء بالمستوى الاقتصادي والاجتماعي والبيئي للأسر في القرى الفقيرة، وتمكينها من الحصول على كل الخدمات الأساسية، وتعظيم قدراتها في أعمال منتجة، تساهم في تحقيق حياة كريمة لهم، من خلال إتاحة فرص عمل للشباب في القري في مشروعات كثيفة العمالة وفي المشروعات متناهية الصغر، إلى جانب التركيز على بناء الإنسان ومشاركة المجتمعات المحلية في إعلاء قيمة الوطن، حيث يتم العمل بالتنسيق مع وزارة التنمية المحلية، التخطيط، التعليم، الصحة وغيرهما.

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