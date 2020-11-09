حبس عامل أجنبي سرق مبلغا ماليا من شركة حديد في بولاق

قررت نيابة بولاق أبو العلا، حبس عامل أجنبي لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بسرقة أموال من داخل شركة بدائرة القسم، وطالبت رجال المباحث بسرعة التحريات حول المتهم للوقوف على نشاطه لاستكمال التحقيقات، ووجهت له تهمة السرقة.و تلقى اللواء نبيل سليم، مدير مباحث العاصمة، إخطارا من المقدم محمد التحيوى، رئيس مباحث قسم شرطة بولاق أبو العلا، بلاغا من مسؤول بإحدى شركات تجارة الحديد، كائنة بدائرة القسم باكتشافه سرقة مبلغ مالي من داخل مقر الشركة.وبإجراء التحريات وجمع المعلومات بقيادة الرائد محمد هاني، معاون المباحث، أمكن التوصل إلى أن وراء إرتكاب الواقعة عامل حالى بالشركة محل البلاغ، يحمل جنسية أجنبية، مقيم بدائرة القسم، وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه وبمواجهته بالتحريات، اعترف بارتكابه الواقعة نظرًا لمروره بضائقة مالية وعلمه بوجود مبالغ مالية داخل الشركة.وعقب انصراف العاملين تمكن من الدخول للشركة واستولى على المبلغ المالي ولاذ بالفرار، وتم بإرشاده ضبط المبلغ المالي المستولى عليه بمسكنه، وباستدعاء المُبلغ اتهمه بالسرقة، تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.