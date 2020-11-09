حبس «الليبي» لدهس طفلين في السلام

قررت نيابة شرق القاهرة الكلية حبس المتهم "سعيد الليبي" لدهس طفلين بدائرة قسم شرطة السلام 15 يوما على ذمة التحقيقات.واستعلمت النيابة عن الحالة الصحية للأطفال المصابين تمهيدا للاستماع لاقوالهما، كما قررت النيابة إجراء تحليل مخدرات للمتهم واستعجلت مصلحة الطب الشرعي لإنهاء تقريرها.وكانت غرفة عمليات شرطة النجدة بالقاهرة تلقت بلاغا من الأهالي يفيد بوقوع حادث مرورى ومصابين بأحد الشوارع بمدينة السلام، وعلى الفور انتقل رجال الأمن لمكان الحادث.وتبين أنه أثناء سير طفلين على الرصيف صدمتهم سيارة مسرعة بعد اختلال عجلة القيادة بيد سائقها؛ مما أسفر عن إصابة أحدهم بإصابات خطيرة بينما أصيب الآخر بإصابات طفيفة وخرج من المستشفى بعد تلقيه العلاج.