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القبلة

رئيس «تطوير الوافدين» تشارك في مؤتمر عن العلماء غير العرب

الإثنين 09/نوفمبر/2020 - 10:48 ص
تطوير الوافدين
تطوير الوافدين
أميرة العناني
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شاركت الدكتورة نهلة الصعيدي، رئيس مركز تطوير تعليم الطلاب الوافدين والأجانب، وعميد كلية العلوم الإسلامية الأزهرية للطلاب الوافدين في المؤتمر العلمي الدولي الرابع لكلية اللغة العربية بأسيوط، بعنوان "جهود العلماء غير العرب في خدمة علوم العربية" المنعقد خلال يومي 8 و9 نوفمبر 2020.

وخلال المؤتمر ألقت رئيس مركز تطوير تعليم الطلاب الوافدين والأجانب، كلمة أكدت فيها أن هذا المؤتمر الذي يجمع بين الشخصيات العلمية من البحوث العلمية الجامعية والمتجمعة من الباحثين ومن الدول المختلفة والصين والهند والجزائر وفلسطين وغيرها، لمؤتمر جليل القدر، عظيم النفع، كبير الأثر، جاء في وقت كانت الأمة العربية والإسلامية تتهيأ لقيام حضارة إسلامية وعربية على أساس القيم الإسلامية ومبادئه.

وأضافت أن الأزهر الشريف يحافظ على رسالته العالمية باللغة العربية عن طريق أبنائه الوافدين من العرب وغير العرب، وقصدوا الأزهر الشريف لتلقي العلوم العربية والتفقه في الدين، فهم حملة المعرفة ورسل الهداية ولسان العربية، وتابعت إن الجهود التي يبذلها الأزهر الشريف في خدمة غير العرب حرصًا منه على خدمة العلوم غير العربية، وإيمانًا منه على تحمل أمانة هذه اللغة، ومن هنا فلو تأملنا العنوان جيدًا، المتمثل في جهود غير العرب في خدمة علوم العرب، فمهما حاولنا فلن نستطيع أن نحقق الكلمة الأخيرة في تاريخ هذه الجهود الكبيرة، فأمجاد هؤلاء العلماء العلمية تستوعب مصنفات عديدة وخاصة لمن يريد أن يتناول جهود العلماء غير العرب، في الدراسة عبر العصور، ولمن يريد دراسة آثارهم العلمية واللغوية، وأثارها في الشرق والغرب وحسب ما سجله لهم التاريخ في الحفظ على تراث العلوم الإسلامية بدراسة علومه.

و أوضحت الجهود الكبيرة المبذولة لتطوير مناهج المعاهد التابعة للمركز، وبناء مناهج وبرامج جديدة للطلاب الوافدين وتوفير البنية التحتية لتطوير تلك الرسالة العلمية وعزمها على المضي قدمًا في خطوات متتالية، ومتتابعة بالتعاون مع أفراد ومؤسسات وهيئات من أجل وضع المزيد من الخطط والبرامج التي من شأنها أن تنهض بهذه اللغة هذه الأمانة التي لابد من حملها لنجعل جهود غير العرب في العلوم العربية مستمرة لاتنقطع كما كان أسلافنا من العلماء القدامى.

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