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رئيس التحرير التنفيذي
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الثقافة

هيثم النوبي يشارك بـ«غثاء السيل» في معرض الشارقة للكتاب

الإثنين 09/نوفمبر/2020 - 10:48 ص
غثاء السيل
غثاء السيل
نعمات مدحت
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يشارك الكاتب والروائي هيثم النوبي، بروايته الجديدة "غثاء السيل" الصادرة عن الهيئة العامة للكتاب، في معرض الشارقة الدولي للكتاب، في دورته الـ 39 لهذا العام 2020، ومصمم الغلاف الفنانة إيمان صلاح.

من جهته، قال الكاتب هيثم النوبي، إن الرواية تقع في 240 صفحة، وهي اجتماعية تتحدث عن صراع ثلاثة أجيال، جيل ثورة يوليو، وجيل حرب أكتوبر، وجيل يناير، بطلها شاب حلمه أن يعيش نبيلا ويعمل ما يحب ويحقق أحلامه.

وأضاف في تصريحات خاصة لـ"الدستور" أن بطل الرواية يواجه صراع فكري مع جده، وأبيه، ثم يمر بقصص حب يقرر بعدها أن يفعل ما يحب مادام نبيل، ولم يخالف العادات والتقاليد.

وكتب المؤلف على خلفية غلاف الرواية مقتطف منها جاء كالتالي: انظر إلى النيل يا صديقى، يقولون إنه لم يتغير منذ أن خلقه الله، ولكنى أؤكد لك أنه تغير، مياهه تجرى في يأس، جزره تعكس شيخوخته، هذا النيل ليس نفسه الذي رآه جدك الفاروق وشرب منه وحافظ عليه.

- لا لم يتغير هو نفس النهر الذي حمل موسى وعيسى وأمه مريم، وأغرق لفرس والهكسوس وجند نابليون، هو نفس النهر الذي شرب منه يعقوب ويوسف وأخوته وزوجة محمد صلى الله عليه وسلم وصحابته، هو نفس النهر لم يتغير، نحن تغيرنا، أصبحنا كغثاء السيل يتخبطنا الموج.

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