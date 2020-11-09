الكونغو الديمقراطية تهنيء بايدن بفوزه في الانتخابات الأمريكية
الإثنين 09/نوفمبر/2020 - 10:45 ص
أ ش أطباعة
هنأ رئيس الكونغو الديمقراطية فليكس تشيسكيدى، الرئيس الأمريكي المنتخب الجديد جو بايدن ونائبته كمالا هاريس لفوزهما في الانتخابات الرئاسية الأمريكية.
وأكد الرئيس الكونغولي - حسبما ذكر راديو (أفريقيا 1) اليوم الاثنين - استعداد بلاده لمواصلة الشراكة المميزة بين البلدين
من أجل إحلال السلام والازدهار مع الولايات المتحدة وتطوير التجارة وكذلك الاستثمارات.
وأكد الرئيس الكونغولي - حسبما ذكر راديو (أفريقيا 1) اليوم الاثنين - استعداد بلاده لمواصلة الشراكة المميزة بين البلدين
من أجل إحلال السلام والازدهار مع الولايات المتحدة وتطوير التجارة وكذلك الاستثمارات.