لقاصدي «سيوة».. معلومات يجب أن تعرفها عن «الواحة السحرية»

- معبد آمون

- جبل الدكرور

- منطقة الحفريات

- قلعة شالي (سيوة القديمة)

- عيون سيوة

أمثال العيون المتواجدة العلاجية:

- عين كيلوباترا:

- عين كيكار:

- عين فطناس:

- عين واحد:

- بحيرات رئيسية بسيوة

- أشهر أكلة بسيوة

أغراض لابد أن ترافقك خلال زيارتك لواحة سيوة:

«إذا كنتُ من محبي الطبيعة الساحرة، الأماكن الترفيهية، السياحة العلاجية، الأماكن التاريخية والسفاري فإذا أنت على موعد مع واحة سيوة، التى تقع في الصحراء الغربية في محافظة مطروح، تنفرد الواحة بالعديد من التفاصيل التى ستدرجها من خلال رحلتك معنا خلال في هذه السطور.يعد من المعابد الأثرية التى شُيدت خلال عصر الأسرة السادسة والعشرين في القرن السادس، قبل الميلاد فوق هضبة أغورمي التى ترتفع عن سطح الأرض بنحو 30 مترًا، ويمكن مشاهدة الواحة بشكل كامل وبحيراتها ومزارعها النخيل والزيتون من الطابق الثاني للمعبد في منظر مهيب تستمتع به بالطبع.كما يشهد المعبد ظاهرة فلكية يطلق عليها «الاعتدال الربيعي» حيث يتم تعامد الشمس على المعبد مرتين كل عام، في هذا الاعتدال الربيعي والخريفي ويتساوى الليل والنهار بعد 90 يومًا من أقصر نهار في العام وبعده بتسعين يومًا آخر يقع أطول نهار في العام.يعتبر من أكبر جبال واحة سيوة ومن الممكن أن ترى من فوق الجبل كافة المناطق السياحية الخاصة بالواحة، وخلال الليالي القمرية في أكتوبر من كل عام يتم إقامة عيد السياحة في هذا الجبل.وهي في بحر الرمال الأعظم، فتعد الحفريات من ملايين السنين عندما كانت هذه المنطقة جزء من المحيط، حيث ترى بقايا عظام وحوت ضخم، وقواقع ونجوم بحر متحجرة.حيث أنها مدينة يقطن بها أهل سيوة زمان، حيث لها سور وبوابة حيث أن السيول قامت بهدها وقام أهل سيوة بالنزول للعيش تحت لكن بقايا المدينه لازالت باقية بطرازها البيئي الفريد.أما في حالة حبك للتسوق فتجد ما تريده بسوق شالي فهناك العديد من المشغولات اليدوية والتمور والزيتون، وأنواع المربى التى لا تتواجد سوى في سيوة مثل مربات كركدية وبلح وزيتون.يوجد في واحة سيوة العديد من المياه العذبة التى تنتشر في أرجائها، بصورة كبيرة مكانها الآبار والعيون حيث يصل عددها 200 عين يتدفق منها 190 ألف متر مكعب من المياه ولها عدة استخدامات من بينها العلاج.تعتبر من أكثر المزارات السياحية لسيوة وهي عبارة عن حمام من الحجر يتم ملؤه من مياه الينابيع الساخنة الطبيعية، ويدعي البعض أنها سميت تيمنًا باسم الملكة المصرية التي سبحت فيها بنفسها أثناء زيارتها لسيوة، فيما ينفي البعض أن هذه الزيارة حدثت من الأساس.حيث تستخدم لعلاج أمراض الصدفية الروماتزمية، وتعد أشهرها حيث تبلغ درجة حرارة مائها 67 مئوية وتحتوي على عدة عناصر معدنية وكبريتية.تبعد حوالى 6 كم غرب سيوة وتقع بجزيرة فطناس المطلة على البحيرة المالحة ويحيط بها أشجار النخيل والمناظر الطبيعية الصحراوية.تسمى أيضًا "بئر بحر الرمال الأعظم"، وهي عبارة عن نبع كبريتي ساخن على بعد 10 كم من الواحة بالقرب من الحدود الليبية في قلب بحر الرمال الأعظم.يوجد بها أربع بحيرات وهي بحيرة الزيتون شرق سيوة، وبحيرة أغورمي أو المعاصر شمال شرق الواحة، وبحيرة سيوة غرب مدينة شالي، وبحيرة المراقي غرب الواحة.وتضم الواحة عدة بحيرات أخرى منها بحيرة طغاغين وبحيرة الأوسط وبحيرة شياطة.هناك أنواع عديدة من الطعام السيوي ولكن يوجد المزيد من الأطعمة التى لابد من تسليط الضوء عليها وتناولها عند زيارتك على رأسها الفراخ واللحمة بطريقة المردم فلهم تسوية خاصة وتنبيلة خاصة بهم ليس لها مثيل.1- كاميرا لتصوير كافة المناظر الطبيعية أو هاتف محمول عالي الجودة حتى تجد المزيد من الذكريات يمكن الرجوع لها في الوقت الذي تحبه2- منتج لمقاومة الناموس حتى تتمتع برحلتك بسلام.3- ملابس خفيفة بالنهار ولكن بالليل عليك أن تأتي بالكوفية والجاكيت الثقيل.4- لكي تستمتع بالحيرات المالحة عليك بالكيروكس أو الحذاء الخاص بالماء.5- إذا كنت من محبي النزول في المياه الكبريتية عليك اصطحاب المايوه الخاص بك.نصيحة: من الأغراض التى لابد ألا تتحرك من سيوة إلا بها لندرة وجودها بهذه الجودة خارجها هي بلح، زيتون، زيت زيتون، منتجات الملح، منتجات يدوية بالتطريز السيوي، عسل البلح، لويزا، مربى الزيتون والبلح والكركدية، ملوخية ناشفة.