رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 09 نوفمبر 2020 الموافق 23 ربيع الأول 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

إعادة بين ضياء داود وأيمن رخا.. نتائج الفرز في دمياط

الإثنين 09/نوفمبر/2020 - 10:43 ص
ضياء داود وأيمن رخا
ضياء داود وأيمن رخا
حسام فهمي
طباعة
أسفرت نتائج الفرز في الدائرة الأولى بدمياط، عن خوض جولة الإعادة كلا من ضياء داود بعد حصوله على 43586 صوتا، وأيمن رخا بعد حصوله على 22639 صوتا، وضياء علي بصل بعد حصوله على 21041 صوتا، وياسر أبو هندية، بعد حصوله على 14773 صوتا.

بينما أسفرت نتائج الفرز في الدائرة الثانية عن الإعادة بين كلا من: محمد الجيوشي ومحمود نجيب مشعل وأبو المعاطي مصطفى وحسن عبد الوهاب.

وأسفرت نتيجة فرز أصوات القائمة، في الدائرة الأولى، عن حصول القائمة الوطنية على 44055 ألف صوت، وحصول قائمة أبناء مصر على 52959 ألف صوت، وفى الدائرة الثانية، حصلت القائمة الوطنية على 66322 ألف صوت، بينما حصلت قائمة أبناء مصر على 75191 ألفا، ليبلغ إجمالي محافظة دمياط حصول القائمة الوطنية على 110 ألف صوت، وحصول قائمة أبناء مصر على 131 ألف صوت.

موضوعات متعلقة

«الوطنية للانتخابات» تصرف مكافأة لأسرة موظف توفى في لجنة بميت غمر

تفاصيل حالة الطقس اليوم في مصر الإثنين 9-11-2020

إصابات كورونا حول العالم تصل لـ 50.4 مليونا

«افتتح كشك سجائر».. حكاية الفتوة الذى أنهت حياته راقصة فى شارع عماد الدين

الصور

image description

غلق لجان الاقتراع وبدء الفرز بدمياط

image description

افتتاح مؤتمر «التنمية والبيئة» بمشاركة جامعة غزة في أسيوط

image description

إقبال كثيف على لجان انتخابات النواب بدائرة الحسينية والجمالية

image description

إقبال كثيف من الناخبين على لجنة قصر الدوبارة بقصر النيل

image description

محافظ بني سويف يتابع تنفيذ حملة التطعيم ضد الطُفيليات (صور)

الأكثر قراءة

بعد إصابة فايق عزب به.. ما هو مرض المارسا القاتل؟

«افتتح كشك سجائر».. حكاية الفتوة الذى أنهت حياته راقصة فى شارع عماد الدين

تنبيه مهم من التعليم لطلاب الثانوية العامة بشأن «التابلت»

تفاصيل حالة الطقس اليوم في مصر الإثنين 9-11-2020

إنفوجراف

image description

إنفوجراف.. نجوم «كورونا» ما بعد «الجونة»

image description

إنفوجراف.. شروط التقديم لمسابقة ملكة جمال الأناقة

image description

شروط ترخيص شركات تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة (انفواجراف)

image description

حروقة.. تفاصيل قضية «طفل المرور المدلل» (إنفوجراف)

نجم الساعة

أحمد زاهر: لن أقدم «فتحى البرنس» فى عمل مستقل.. و«مبحبش أقلد حتى نفسى»

منوعات

فقدان 70 ألف وظيفة بسبب كورونا في اليابان

دراسة تكشف كيفية انتشار كورونا وسط التجمعات

دراسة: شاى«أياهواسكا» يحفز تكوين خلايا عصبية جديدة

مواعيد القطارات اليوم الإثنين 9-11-2020

أيام زمان

«مقابل 18 ألف دولار».. حكاية عرض سينمائي على الملك فاروق للخروج من أزمة مالية

«حافية القدمين والتقليد ملوش رجلين».. أسرار من حياة الراقصة سامية جمال

حكاية الحرب بين الألمان والإنجليز على كوكب الشرق وموسيقار الأجيال

«60 سيجارة يوميًا».. حكاية صالح سليم مع التدخين

مقالات الرأي
عمرو خالد
«الوهاب».. يعطى بلا مقابل ويمنح بلا عوض
د. منى حلمى
ما هذه المجتمعات التى تختصر شرف المرأة فى «غُرزة» تُرقع؟
ماجد حبته
الرئيس الأمريكى المحتمل
أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان
مئة فرحة بالشوباشي.. تحت قبة البرلمان!
المزيد

الثقافة

جاليري ضي يناقش كتاب «غرام المشايخ».. الخميس

هيثم النوبي يشارك بـ«غثاء السيل» في معرض الشارقة للكتاب

الانتهاء من ديكور «فى صحبة الهادى الأمين» بالبالون

فرقة عبدالحليم نويرة تشارك فى مهرجان الموسيقى العربية بالإسكندرية