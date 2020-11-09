إعادة بين ضياء داود وأيمن رخا.. نتائج الفرز في دمياط

أسفرت نتائج الفرز في الدائرة الأولى بدمياط، عن خوض جولة الإعادة كلا من ضياء داود بعد حصوله على 43586 صوتا، وأيمن رخا بعد حصوله على 22639 صوتا، وضياء علي بصل بعد حصوله على 21041 صوتا، وياسر أبو هندية، بعد حصوله على 14773 صوتا.بينما أسفرت نتائج الفرز في الدائرة الثانية عن الإعادة بين كلا من: محمد الجيوشي ومحمود نجيب مشعل وأبو المعاطي مصطفى وحسن عبد الوهاب.وأسفرت نتيجة فرز أصوات القائمة، في الدائرة الأولى، عن حصول القائمة الوطنية على 44055 ألف صوت، وحصول قائمة أبناء مصر على 52959 ألف صوت، وفى الدائرة الثانية، حصلت القائمة الوطنية على 66322 ألف صوت، بينما حصلت قائمة أبناء مصر على 75191 ألفا، ليبلغ إجمالي محافظة دمياط حصول القائمة الوطنية على 110 ألف صوت، وحصول قائمة أبناء مصر على 131 ألف صوت.