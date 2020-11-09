مشتريات مؤسسية تصعد بمؤشرات البورصة بمستهل تعاملات اليوم

ارتفعت أسهم ومؤشرات البورصة المصرية، لدى مستهل تعاملات اليوم الاثنين -ثاني تداولات الأسبوع، بدعم من استمرار عمليات الشراء المؤسسية على غالبية أسهم السوقي الكبرى والقيادية.صعد مؤشر السوق الرئيسي "إيجي إكس 30" بنسبة 0.78% ليصل إلى مستوى 10763 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 1.09% ليصل إلى مستوى 2011 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.88% ليصل إلى مستوى 12639 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.37% ليصل إلى مستوى 4125 نقطة.كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.94% ليصل إلى مستوى 1886 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.95% ليصل إلى مستوى 2758 نقطة.وفي سياق متصل أعلنت شركة ابن سينا فارما، توقيع اتفاقية تستحوذ بموجبها على 75% من "علاجي تك"، والتي تمتلك أحد أسرع التطبيقات نموًا في مجال ربط المرضى بالصيدليات ليتم عمل الطلبات عبر الإنترنت وتوصيل الدواء ومستحضرات التجميل إليهم من أقرب صيدلية، وهذه هي الخطو الثانية في خطة التحول الرقمي بعد إطلاق تطبيق ابن سينا فارما لخدمة الصيدليات في شهر يوليو الماضي.وأوضحت الشركة، في بيان للبورصة المصرية، اليوم الاثنين، أن أغلبية هذا الاستثمار البالغ 25 مليون جنيه في صورة زيادة رأس مال شركة "علاجي تك" لتمويل التوسعات المستقبلية، وسوف يحتفظ مؤسسي الشركة بنسبة 25% المتبقية مع استمرارهم وفريق العمل في إدارة الشركة، وتنفيذ خطط التوسع المستقبلية لتعزيز تواجد ابن سينا فارما في مجال الخدمات الرقمية.وفي شأن آخر قالت شركة راية القابضة للاستثمارات المالية، إنه بشأن الحكم في القضية رقم 70 لسنة 2020 جنح مستأنف اقتصادي القاهرة، والمقامة من الهيئة العامة للرقابة المالية ضد مدحت إبراهيم خليل والأطراف المرتبطة به، والمحدد لها جلسة 3 نوفمبر للنطق بالحكم، فقد صدر الحكم بقبول الاستئناف المقدم من مدحت محمد إبراهيم خليل والأطراف المرتبطة به شكلًا، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددًا بانقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح، وثانيًا عدم جواز استئناف المدعي بالحق المدني "الهيئة العامة للرقابة المالية" للحكم الصادر في الدعوى المدنية.وفي سياق آخر نفذت تعاملات محدودة للداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم بالشركات المقيدة بالبورصة خلال جلسة تداول أمس الأحد، إذ اشترت مجموعة مرتبطة بالشركة العقارية للبنوك الوطنية للتنمية 35 ألف سهم.وفي سياق ذاته أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على أسهم 4 شركات، ولمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الاثنين، وهم رواد السياحة-رواد، العربية للمحابس، المجموعة المصرية العقارية، العربية لاستصلاح الأراضي.فيما أعلنت شركة ممفيس للأدوية والصناعات الكيماوية، عدم وجود أي أحداث جوهرية غير معلنة من شأنها التأثير على سعر السهم بالبورصة.