حبس شابين لسرقة 23 طن أحجار «خام الذهب» بالبحر الأحمر

قررت نيابة البحر الأحمر حبس شخصين تم ضبطهم داخل سيارتين، مُحمل عليهما 23 طن أحجار التي يشتبه في احتوائها على خام الذهب قادمتين من مرسى علم بالبحر الأحمر فى اتجاه مركز إدفو بأسوان.وقررت النيابة إرسال المضبوطات للمعمل الجنائي لتحديد كيفيتها، واعترف المتهمون بقيامهما بالتنقيب غير المشروع عن خام الذهب، وأن الأحجار من متحصلات التنقيب والسيارتين تستخدمان للنقل.