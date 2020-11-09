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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

إصابة 30 شخصًا فى انفجار سيارة مفخخة بأفغانستان

الإثنين 09/نوفمبر/2020 - 09:36 ص
انفجار
انفجار
وكالات
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أصيب ما لا يقل عن 30 شخصا، من بينهم 10 مدنيين، في انفجار سيارة مفخخة بإقليم قندهار الواقع جنوبي أفغانستان مساء أمس الاحد، بحسب ما ذكره مسؤولون محليون.

ونقلت قناة "طلوع نيوز" الاخبارية عن مسؤولين القول، إن السيارة المفخخة انفجرت بالقرب من مقر الشرطة فى منطقة مايواند بالإقليم فى حوالي الساعة الثامنة مساء بالتوقيت المحلى.

وقال مسؤولو الصحة في مستشفى ميروايس بقندهار، إن المستشفى استقبل 23 مصابا، بينهم 10 مدنيين.

ولم تعلن أي جماعة، ومن بينها طالبان، مسؤوليتها عن الهجوم، يذكر أن بعثة المساعدة التابعة للأمم المتحدة في أفغانستان (يوناما)، سجلت مقتل 2115 مدنيا و3822 مصابا في الفترة من يناير وحتى الثلاثين من سبتمبر.

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