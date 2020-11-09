مقتل 4 أشخاص وإصابة 3 في هجوم الرضوانية بالعراق

أفادت خلية الإعلام الأمني العراقي اليوم الاثنين، بمقتل أربعة أشخاص وإصابة ثلاثة آخرين جراء "تعرض إرهابي" في منطقة الرضوانية غرب بغداد.وقالت الخلية، في بيان صحفي اليوم أوردته وكالة الانباء العراقية ( واع )، إن "مجموعة إرهابية مكونة مِن أربعة أشخاص، قامت في ساعة متأخرة من ليل أمس الأحد بالتعرض على نقطة للصحوة في قرية البلاسمة في منطقة الرضوانية".وأضافت أن ذلك "أدى إلى استشهاد أربعة أشخاص وجرح ثلاثة آخرين أحدهم غادر المستشفى صباح اليوم".وكان مصدر أمني عراقي أفاد بأن 11 قتيلا سقطوا جراء هجوم بالقنابل اليدوية والأسلحة الخفيفة بمنطقة الرضوانية غربي العاصمة بغداد.ونقل موقع "السومرية نيوز" عن المصدر القول إن "حادث الرضوانية تضمن هجوما بالقنابل اليدوية والأسلحة الخفيفة على برج أمني للجيش العراقي وقوات الصحوة في منطقة الرضوانية"، مشيرًا إلى أن "الحصيلة النهائية تضمنت خمسة قتلى من الصحوة وستة من المدنيين".وأضاف المصدر أن "تنظيم داعش هو من قام بالتعرض، وخلاله خرج الأهالي لمساندة القوات الأمنية بدون معرفة أماكنهم ومعرفة مصدر إطلاق النار"، مؤكدا أن الوضع أصبح تحت السيطرة بعد تدخل قوات الأمن.